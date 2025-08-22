3656 عقد زواج في دبي في النصف الأول

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الصادرة عن محاكم دبي، أن عدد عقود الزواج المسجلة في الإمارة بلغ 3656 عقداً، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغت حالات الطلاق 770 حالة.

وبحسب بيانات الزواج المسجلة في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، سجل شهر فبراير الماضي أعلى عقود زواج، بواقع 766 عقداً، تلاه مايو بواقع 709 عقود، ثم يناير بواقع 665 عقداً، تلاه شهر أبريل بواقع 613 عقداً، ثم يونيو بواقع 562 عقداً، ومارس بواقع 341 عقداً.

فيما أظهرت بيانات الطلاق المسجلة في الإمارة في الفترة نفسها، أنه تم تسجيل 122 حالة طلاق في يناير، و123 حالة طلاق في فبراير، و96 في مارس الماضي، و143 حالة في أبريل، و144 حالة في مايو، و142 حالة في يونيو الماضي.