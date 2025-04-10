حمدان بن محمد: علاقات الإمارات مع الهند تاريخية وتمضي بروح الشراكة نحو مستقبل أكثر إشراقاً

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن العلاقة الممتدة لقرون بين الإمارات والهند، تمضي بروح الشراكة نحو مستقبل مشرق يراعي مصالح البلدين.

وعبّر سموه في ختام زيارته الرسمية للهند، عن خالص الشكر والتقديره لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وإلى حكومة وشعب الهند الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال سموه على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "X": "في ختام زيارتي للهند، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وإلى حكومة وشعب الهند الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. تجمعنا علاقات تاريخية راسخة تمتد لقرون، ونمضي اليوم بروح الشراكة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وأضاف سموه: "من أبوظبي إلى نيودلهي، ومن دبي إلى مومباي، نبني جسوراً من الصداقة والتعاون، يقودها طموح مشترك ورؤية لا تعرف المستحيل، لتكون نموذجاً يُحتذى في العلاقات الدولية الناجحة".