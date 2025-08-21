200 درهم مخالفة ركن المركبات في مواقف الحافلات العامة بدبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن التوقف في المواقف الجانبية المخصصة للحافلات العامة يعرض أصحاب المركبات لغرامة مالية قدرها 200 درهم، موضحة أن ركن المركبات في هذه المواقع يعوق حركة الحافلات ويؤثر سلباً في التزامها بمواعيد التشغيل.

ووجهت الهيئة من خلال قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الجمهور بضرورة الالتزام بعدم وقوف المركبات في المواقف المخصصة للحافلات العامة أو شغل أي من المناطق الأخرى المخصصة لوسائل النقل العام ومرافق البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل، لما يترتب عليه من حوادث وتعطيل وتأخير في حركة الحافلات والمركبات على حد سواء.

ووفقاً لقائمة مخالفات الحافلات العامة تطبق الهيئة غرامة 500 درهم في حال إتلاف، أو تخريب أو العبث بأجهزة أو معدات أو مقاعد وسائل النقل العامة ومرافقها، وغرامة بقيمة 100 درهم في حال إزعاج مستخدمي وسائل النقل العام ومرافق وخدمات المواصلات العامة، أو التأثير في راحتهم بأي من الأشكال.

والوقوف أو الجلوس في أي جزء من وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة غير المخصصة لاستخدام الركاب، ووضع الأقدام على المقاعد.

وتفرض الهيئة غرامة 200 درهم في حال البصق أو رمي الفضلات أو القيام بأي فعل من شأنه تلويث وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة، وكذلك التدخين داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة، إضافة إلى غرامة بقيمة 100 درهم عن الأكل والشرب في الأماكن المحظور الأكل والشرب فيها.

200 درهم

كما تفرض غرامة 200 درهم على المستخدمين في حال بيع البضائع والسلع داخل وسائل النقل العامة ومرافقها أو الترويج لها بأي طريقة من طرق الدعاية والإعلان، وعلى حمل المواد الخطرة داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة، ومنها الأسلحة أو المواد الحادة أو القابلة للاشتعال.

وعدم الالتزام بتعليمات مفتشي الهيئة أو الأشخاص المخولين من قِبلها أو عرقلة أعمالهم، واستخدام وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة، خلافاً للتعليمات المعتمدة من الهيئة والمعلن عنها بواسطة اللوحات الإرشادية، فضلاً على غرامة بقيمة 100 درهم في حال الدخول لأي موقع داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة يمنع الدخول إليه.