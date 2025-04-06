6 دراهم رسوم استخدام المواقف العامة «P» بدبي في ساعات الذروة

أكدت شركة باركن أنه مع بدء سريان العمل بالرسوم المرنة للمواقف العامة في دبي، سيتم إدخال تحديثات لرموز جديدة للوحات المواقف في بعض المناطق، حيث سيتم تغيير بعض المناطق في الفئات C، B، A، وD، إلى CP،BP، AP وDP، موضحة أن المناطق التي تحتوي على حرف P، هي مناطق مميزة، رسومها 6 دراهم للساعة الواحدة، بينما المناطق التي لا تحتوي على P، هي مناطق عادية.

رموز محدثة

وأشارت الشركة في إجابات عن أسئلة الجمهور بشأن الرسوم المرنة الجديدة، التي بدأ تطبيقها فعلياً في الرابع من الشهر الجاري، إلى أنه سيتم عرض الرسوم المُحدثّة على اللافتات في مواقع الوقوف، وعبر مواقع وتطبيقات باركن، وهيئة الطرق والمواصلات، وعبر قنوات التواصل الاجتماعي، داعية المتعاملين إلى التحقق من الرموز المحدثة عند ركن المركبة، التي يتم عرضها بوضوح على اللوحات الإرشادية في المواقف العامة، مع توافر التحديثات على الموقع الإلكتروني وتطبيق «باركن» الذكي.

وأوضحت «باركن» أن رسوم التعرفة المرنة لمواقف المركبات في ساعات الذروة، أصبحت ستة دراهم لكل ساعة للمواقف المميزة، وأربعة دراهم لكل ساعة للمواقف العامة المدفوعة الأخرى، أما في الأوقات العادية، فإن التعرفة في كلا المنطقتين تكون متساوية.

المواقف العادية

وأشارت إلى أن مناطق المواقف العادية في إمارة دبي، هي النهدة الأولى والنهدة الثانية والقصيص، والممزر وأبوهيل والراشدية، وند الحمر والقوز 1 و3 و4.

أما المناطق المميزة التي ستشهد تطبيق التعرفة المرنة، فهي: الخليج التجاري (بيزنس باي)، ووسط المدينة ونايف والفهيدي، والوصل وشارع الشيخ زايد (الطريق الرئيس من مركز دبي التجاري العالمي إلى أم الشيف)، وجميرا (الطريق الرئيس) والبرشاء 1.

وذكرت أن أوقات الذروة، هي الفترات التي تشهد أعلى كثافة مرورية على الطرق، وتم تحديدها بين الساعة 8 - 10 صباحاً، و4 - 8 مساءً، بينما الأوقات العادية، فهي بين الساعة 10 صباحاً - 4 مساءً، ومن 8 مساءً - 10 مساءً. وأكدت الشركة أنه يمكن للمتعامل دفع رسوم المواقف نقداً، أو باستخدام بطاقة «نول»، عبر إدخالها في القارئ الذكي، ليتم خصم المبلغ تلقائياً، وفي حال الدفع بالنقود عبر الأجهزة المخصصة في المواقف، فيجب على المتعامل اتباع التعليمات على الجهاز، وإدخال المبلغ المطلوب، وسيؤكد الجهاز عملية الدفع، إذ يمكن اختيار طباعة الإيصال أو تخطي الطباعة.

إجراءات الدفع

وأضافت أنه: «لتجنّب المخالفات، وتذكّر دفع الرسوم، يمكن تحدید مدة تذكرة الوقوف مسبقاً باستخدام التطبیق أو الموقع الإلكتروني، مع اختيار (الآن) في الصفحة الرئیسة، ثم اختيار تاریخ ووقت البدء، واتباع إجراءات الدفع المعتاد».

وبحسب السياسة الجديدة للمواقف في دبي، فإنه ستطبق شركة باركن تعرفة بمقدار 25 درهماً للساعة الواحدة، من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً في المنطقة المحيطة بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك على ما يقارب 200 موقف، وذلك أثناء الفعاليات، التي تشمل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض والحفلات الموسيقية وغيرها، بهدف الطلب المتزايد على المواقف الناتج عن حركة المرور الاستثنائية خلال هذه الفعاليات، ويتم تحديدها من قبل هيئة الطرق والمواصلات.