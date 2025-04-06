«كهرباء دبي» تكشف 2.66 مليون حالة تسرب للمياه خلال 6 سنوات

رصدت هيئة كهرباء ومياه دبي 2.663.444 حالة تسرب في توصيلات المياه بعد العداد، و47.454 خللاً، و13.835 حالة زيادة أحمال، منذ إطلاق خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، من إطلاق الخدمة قبل 6 سنوات وحتى نهاية 2024.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة: «توفر الهيئة خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن مبادرة الاستجابة الذكية، وتعمل الخدمة الاستباقية على مساعدة المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك. وأسهمت الخدمة في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 266.706 أطنان، خلال الفترة المذكورة أعلاه».

مراقبة ذاتية

وأضاف: «تسعى الهيئة إلى إتاحة المجال أمام المتعاملين لمراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً، حيث يمكنهم تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لفهم ومراقبة استهلاكهم والتحكم به، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية، والتعرف أكثر إلى شرائح التعرفة للمتعاملين من القطاع السكني، ونصائح رفع كفاءة الاستهلاك المصممة خصيصاً لكل مستهلك، والاستفادة من برنامج «نهجي المستدام» للتأثير إيجاباً في سلوكيات المتعاملين في الاستهلاك من خلال المقارنات مع مستويات الاستهلاك للمنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، وخاصية «خارج المنزل» لاستلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، خلال فترة تفعيل الخدمة أثناء التواجد خارج المنزل أو أثناء السفر، وأداة «تقييم الاستهلاك» التي تقدم للمتعاملين استبياناً حول استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه، وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً حول استهلاكهم.

كذلك بإمكانهم الاستفادة من العروض التي توفرها الهيئة ضمن «متجر ديوا» لتعزيز التحكم بالاستهلاك واستخدام الأجهزة التي تعزز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه».

كفاءة الأنظمة

وتابع: يمكن للمتعاملين رصد التسريبات من خلال فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي أو عدادات المياه الذكية، مشيراً إلى كفاءة أنظمة الهيئة في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد، حيث تساعد خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» المدعومة بالشبكة الذكية، المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعاملين في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، ليسارعوا إلى فحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أي تسريبات بالاستعانة بفني متخصص.

وفيما ينحصر نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة حتى العداد فقط، تقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد على عاتق المتعامل، ويشمل ذلك القطاعات السكنية، والتجارية، والصناعية.

كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من العروض والخصومات الحصرية التي يوفرها «متجر ديوا» على تطبيق الهيئة الذكي لتعزيز التحكم بالاستهلاك واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه، إلى جانب تقديم قائمة بشركات الصيانة التي يمكن الاستعانة بها.

وتوفر الهيئة مجموعة من الخدمات والخصائص الرقمية المبتكرة لتمكين المتعاملين من مراقبة وإدارة استهلاكهم بكفاءة، ومنها لوحة بيانات «الحياة الذكية»، وخدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، وخدمة «الاستجابة الذكية»، وخاصية «خارج المنزل»، وتخصص الهيئة رقم الطوارئ 991 لأي بلاغات فنية طارئة.

فعالية حول الوقاية والسلامة من الحرائق

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي حول أساسيات الوقاية والسلامة من الحرائق وطرق التعامل معها في حال نشوبها. وتعرفت 60 موظفة من موظفات الهيئة إلى إرشادات الإخلاء وإخماد الحريق بمساعدة الطفايات المتوفرة.

وسلطت الورشة الضوء على طرق المحافظة على السلامة الشخصية وسلامة الآخرين، وتفادي التدافع والهلع، والمحافظة على الهدوء وحسن التصرف، إلى جانب أبرز ممارسات الأمان والحد من مخاطر الحرائق، والإجراءات الاحترازية التي تحول دون وقوع الحرائق.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «بتوجيهات ودعم الإدارة العليا في الهيئة، ننظم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتدريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لتنمية مهارات الموظفات حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، ومساعدتهن على تأدية أدوارهن في المنزل والعمل على أكمل وجه، بما ينعكس إيجاباً على حياتهن المهنية والاجتماعية وعلى المجتمع بأكمله.

ونأخذ على عاتقنا مهمة تزويد الموظفات بالأدوات اللازمة التي تضمن سلامتهن وسلامة أسرهن، وتعزيز صحتهن البدنية والنفسية».

وأثنت الموظفات على الأنشطة التفاعلية التي تنظمها الهيئة للارتقاء بجاهزيتهن واستعداداتهن المبكرة لتعزيز السلامة العامة.