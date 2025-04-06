شرطة دبي توظف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات لرصد أي تهديدات تستهدف الأطفال

أفاد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بأن شرطة دبي تعمل على توظيف أدوات تحليل البيانات المتقدمة، لرصد أي تهديدات محتملة تستهدف الأطفال، ونعزز التواصل مع المجتمع، لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة، ما يسهم في حماية الطفل، وتعزيز وعيه الرقمي.

وقال، إن رؤية دبي 2030، ترتكز على بناء مجتمع آمن ومزدهر، وأنهم في شرطة دبي يعملون بلا كلل، لتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الأطفال هم جوهر المستقبل، وعليه، فإن من واجبهم منح هذه الفئة بيئة تضمن لهم الأمان والرفاهية، وتفتح أمامهم آفاق الإبداع والتميز في مستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ليظلوا دائماً أمل الغد، وركيزة النهضة المستدامة.

وشدد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، على أن إعداد جيل طموح، مؤهل للمستقبل، ومتمسك بجذوره وهويته، يمثل ركيزة أساسية في رؤية القيادة الرشيدة. وعليه، نعمل بشكل متواصل، ووفق أهداف واضحة، برعاية وتنمية قدرات أبنائنا وبناتنا، ليكونوا قادة الغد وصانعيه.

هذا، وتعتمد شرطة دبي على مجموعة من البرامج المتكاملة، التي توظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وفي الحياة اليومية، ومن أبرزها نظام يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، ورصد المحتوى والأنشطة الإلكترونية المشبوهة، التي قد تستهدف الأطفال، ما يتيح التدخل السريع قبل تفاقم أي خطر.

وتحرص الشرطة، في سياق مواكبتها لتوجهات القيادة الرشيدة، على تطبيق خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث جاءت الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي لغايات تطوير كافة الأنظمة الذكية إلى أنظمة تقوم بالتنبؤ بالاحتياجات الخاصة بالمتعاملين، اعتماداً إلى أساليب الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ الأمني بالجريمة والحوادث المرورية، وتطوير وإعداد أفضل التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تخدم الجمهور الداخلي والخارجي لشرطة دبي، وعليه، تم إطلاق العديد من التجارب والخدمات التي تخدم الجمهور، وعددها 25 عملية مدعمة بالذكاء الاصطناعي.