دبي تستضيف الأسبوع الجيومكاني غداً

ينطلق غداً الأسبوع الجيومكاني 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم مركز محمد بن راشد للفضاء وبالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد، ويعد الحدث من أكبر الفعاليات المتخصصة في مجال المسح التصويري والاستشعار عن بُعد على مستوى العالم، ويستمر حتى 11 أبريل الجاري تحت شعار «المسح التصويري والاستشعار عن بُعد من أجل غدٍ أفضل».

منصة رائدة

ويشكل الحدث منصة رائدة تجمع بين الخبراء والمختصين في مجالات المسح التصويري، والاستشعار عن بُعد، والعلوم الجيومكانية من مختلف أنحاء العالم، حيث سيقدم المشاركون أبحاثاً متقدمة تعرض آخر التطورات العلمية والتقنية في هذا القطاع الحيوي، ما يسهم في تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، كما سيتضمن الحدث جلسات نقاشية مستفيضة تهدف إلى دعم التقدم العلمي وتعزيز القدرة على تطبيق أحدث التقنيات الجيومكانية في مختلف القطاعات الحيوية.

ويتميز الحدث بوجود عروض شفهية تقنية متقدمة تعرض أحدث الابتكارات والتطبيقات العملية في مجال المسح والتصوير الفضائي، والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات التطور العلمي وتعزيز الاستدامة البيئية لكوكبنا، إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم معرض علمي ضخم يضم أكبر الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال، ما يتيح للحضور فرصة استثنائية للتعرف إلى أحدث المنتجات والخدمات والحلول التكنولوجية المتطورة.

فرصة استراتيجية

ويعد الحدث فرصة استراتيجية لتعزيز أوجه التواصل بين مختلف فئات العاملين في الصناعة، حيث يجمع بين قادة العمليات الفضائية، ومقدمي الخدمات الصناعية، ومسؤولي صناعة الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى المبتكرين والباحثين والأكاديميين والمهندسين والمتخصصين، كما توفر الفعالية بيئة مثالية للقاءات وبناء شراكات استراتيجية وتعزيز التحالفات التجارية، ما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية المستدامة.

ويعد الأسبوع الجيومكاني مناسبة فريدة للمهنيين الشباب والطلاب الراغبين في اكتساب معارف متعمقة حول أحدث التقنيات الجيومكانية وتطبيقاتها المستقبلية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعلم والتطوير المهني، وإضافة إلى ذلك، فإن الفعالية ستتيح للمشاركين فرصة تبادل الأفكار والخبرات، ما يعزز من قدراتهم على مواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية في عالم سريع التغير.