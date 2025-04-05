«نسائية دبي» تدعو إلى المشاركة في «زفة حراير» بنسختها الـ28

دعت جمعية النهضة النسائية بدبي الشباب المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط، للمسارعة في المشاركة بـ «زفة حراير»؛ المنبثقة من المبادرة الوطنية «العرس الجماعي» في نسختها الـ 28، التي ستقام خلال الشهر المقبل تحت شعار «العرس الجماعي الحديث»، في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

وأوضحت عفراء مبارك الحاي، مديرة إدارة التدريب والاستشارات بالجمعية، أن «زفة حراير» من المبادرات المستدامة، والتي تقام سنوياً تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي.

وأشارت إلى أن النسخة الـ 28 التي ستنظم مايو المقبل، تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع الإماراتي، بما ينسجم مع «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» واستمراراً لمبادرة الأعراس الجماعية «زفة حراير»، وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى جعل الأسرة الإماراتية في دبي هي الأسعد والأكثر ترابطاً وانسجاماً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.

وأضافت أن المبادرة تتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع»، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وحول شروط المشاركة أفادت الحاي أنه لا بد أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة، ولم يسبق لهما الزواج من قبل، وأن يتعهد المشاركون بعدم إقامة حفل آخر للعرس، وبعدم المشاركة في أي نموذج من الأعراس المقامة في الدولة سواء الجماعية منها أو الفردية، إلى جانب الالتزام بحضور البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، والذي تنظمه لهم جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة في إدارة التدريب والاستشارات.

مميزات عديدة

وأضافت أن المشاركين في هذه النسخة سيحصلون على مميزات عدة؛ من أبرزها الحصول على منح مالية وهدايا قيمة للعروسين وحفل عشاء فاخر للسيدات من أهل العروسين وأصدقائهما ومعارفهما، والحصول على بطاقة إسعاد التي تضمن خصومات على منتجات وخدمات متعددة.

بالإضافة إلى توفير فساتين فاخرة للعرايس ومجوهرات للتزيين، فضلاً عن الاستشارات الزوجية والأسرية المجانية التي توفرها الجمعية للعروسين قبل وبعد الزواج.

وقالت الحاي: «إن المبادرة أيضاً تقدم منحاً مالية وهدايا لأول مولود من كل نسخة عرس جماعي، وذلك لتعزيز الإنجاب والتشجيع عليه ورفع نسبة المواليد وإسعادهم، إسهاماً من الجمعية في دعم رؤية حكومة دبي لضمان تحقيق مستهدفات وطموحات الأجندة الاجتماعية المستدامة والمبادرة التنموية الضخمة، ومن أبرزها بناء أسرة إماراتية متماسكة ومسؤولة تنعم بالاستقرار في ظل الحياة المعاصرة.