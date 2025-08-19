«باركن» تفعّل رسوم تعرفة مواقف محيطة بـ 59 مسجداً بدبي

أعلنت شركة «باركن» عن بدء تفعيل التعرفة في مواقف المركبات المحيطة بالمساجد في إمارة دبي، وذلك في المناطق التي تحمل الرمزين (M) و(MP)، وتشمل نحو 2100 موقف، موزعة على 59 مسجداً في الإمارة.

وتتوزع مواقف الفئة (M) على 41 مسجداً، وتبلغ تعرفتها 4 دراهم للساعة الواحدة، فيما صنفت المواقف المحيطة بـ 18 مسجداً تحت الفئة (MP) ذات التعرفة المرنة، 6 دراهم في أوقات الذروة، و4 دراهم خارج أوقات الذروة.

وأوضحت الشركة أنه يجب على مستخدمي المواقف دفع التعرفة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، باستثناء أوقات الصلاة، ويمكن للمصلين ركن مركباتهم مجاناً لمدة ساعة واحدة، بما يضمن توافر المواقف لمرتادي المساجد في أوقات أداء الفريضة.

وجاء تفعيل التعرفة في المناطق الجديدة، في إطار شراكة استراتيجية وقعتها «باركن» في يوليو الماضي مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتولي مهام إدارة وتشغيل المواقف التابعة للمساجد.

وذلك بهدف ضمان تنظيمها وتوفيرها للمصلين، وبما يتوافق مع متطلبات الدائرة، وخططها الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله.

وتركز الشراكة على تخفيف الأعباء عن المصلين، عبر تسهيل وصولهم إلى المساجد، وتقليل الوقت المستهلك في البحث عن مواقف شاغرة، لا سيما في أوقات الصلاة، إلى جانب تعزيز الاستخدام العادل والفعال لهذه المواقف، بما يُسهم في تحسين تجربة المصلين، وتعزيز جودة الحياة الدينية في الإمارة.

وتأتي شراكة «باركن» مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في إطار التزامها الراسخ بتقديم حلول ذكية لإدارة المواقف، وحرصها على راحة المجتمع واحتياجاته، ومن خلال تخصيص مواقف مجانية خلال أوقات الصلاة، لتعزيز سهولة الوصول للمساجد.