جودة الحياة في دبي منظومة متكاملة لإسعاد المجتمع

تواصل إمارة دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسيرتها نحو تحقيق التميز في جودة الحياة، لتكون الوجهة الأفضل عالمياً للعيش والعمل.

ويتصدر بناء الإنسان وتحقيق جودة الحياة أولوية أجندة حكومة دبي وخططها الاستراتيجية، ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.

حيث يحرص سموه على إطلاق المبادرات والقرارات والمشاريع الداعمة لتوجه ورؤية دبي في استمرارية رحلة الإمارة التنموية واستدامة تفوقها، من خلال إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لجميع المقيمين والزائرين للإمارة.

رؤية استشرافية

وتحظى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمتابعة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتصبح دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل وجودة الحياة.

وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33. وفي هذا الإطار، جاء إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة «مجتمعات دبي»، التي تعكس التزام الإمارة بتعزيز الروابط المجتمعية وتوفير بيئة متكاملة تتيح التفاعل والتعاون بين مختلف الفئات وترسخ قيم التلاحم بين أفراد المجتمع.

وتعد إمارة دبي نموذجاً متفرداً للحياة المجتمعية المتقدمة، حيث تمتاز دبي بمجتمعها المتنوع الذي يجمع بين المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف الجنسيات والثقافات، مما يوفر بيئة فريدة تتسم بالتسامح والانفتاح.

وتعمل الإمارة بشكل مستمر على تطوير المبادرات التي تعزز الترابط الاجتماعي، مثل مبادرة «مجتمعات دبي»، التي تعد بوابة رقمية تفاعلية تتيح للأفراد استكشاف الحياة المجتمعية والانضمام إلى مجموعات تتشارك نفس الاهتمامات والهوايات.

وتعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ركيزة أساسية في رحلة النهضة والتنمية الشاملة لإمارة دبي، التي باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الرؤية المستقبلية ومواكبة للتوجهات العالمية.

والتركيز على تسريع وتيرة تنمية الإمارة في جميع المجالات وفق منهجية شاملة، تتضمن ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتحسين جودة حياتهم.

والتي تشكل أولوية قصوى لقيادة دبي، التي تحرص على والاستثمار في الموارد والإمكانات، بهدف توفير أفضل مستوى حياة للمواطنين، إيماناً منها بأن المواطن هو الثروة الأغلى في الوطن، إضافة إلى توفير فرص تنموية للشباب والاستثمار في قدراتهم للمشاركة في عملية التنمية واستدامة قصة نجاح الإمارة في جميع المجالات.

وتسعى دبي برؤية قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة إلى تحقيق التميز في جودة الحياة من خلال مشاريع ومبادرات استراتيجية تعزز رفاه الأفراد وتوفر بيئة مستدامة.

ومن أبرز هذه الجهود: البنية التحتية المتطورة، حيث تشمل مشاريع متقدمة في مجال الإسكان، المواصلات الذكية، والرعاية الصحية، مما يجعل دبي من أكثر المدن جذباً للحياة والعمل.

كذلك الاستدامة البيئية، حيث يتم تنفيذ خطط طموحة مثل «دبي الخضراء» وتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، وانسجاماً مع التزام إمارة دبي الراسخ بالاستدامة مما يسهم في خلق بيئة مستدامة تحسّن جودة الحياة.

وفي مجال الأمن والسلامة، تصدرت دبي مؤشرات الأمان بفضل أنظمتها الذكية وكفاءة فرق الأمن والسلامة، مما يعزز الشعور بالاستقرار لدى السكان والزوار.

وتعد دبي وجهة عالمية للاستثمار المستمر في المدارس والجامعات العالمية، إلى جانب منظومة صحية متطورة تضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية. كما يقوم اقتصاد دبي على الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، وبيئة العمل التنافسية التي تضمن فرصاً متميزة للمقيمين والمستثمرين.

وحرصت القيادة الرشيدة في دبي على وضع استراتيجية لجودة الحياة فتم إطلاق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، والتي تستهدف أن يتمتع كافة فئات مجتمع المدينة من مواطنين ومقيمين وزوار بالمفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة.

وجعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مكاناً مفضلاً للعيش والعمل على مستوى العالم، والمقصد المفضل للزوار من كل أنحاء العالم.

مؤشرات عالمية

وانعكست جودة الحياة في دبي في مؤشرات التنافسية العالمية، ونتيجة لهذه الجهود، حققت دبي مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية، ومنها: المدينة الأكثر جذباً للمواهب عالمياً وفقاً لمؤشر IMD للقدرة التنافسية. كما حصدت دبي المركز الأول إقليمياً ضمن الـ 10 الكبار في مؤشر «قوة المدن العالمي 2024».

كما تصدّرت دبي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «مؤشر العلامة التجارية للمدن 2024» الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس»، كأفضل علامة للمدن في المنطقة.

مؤكدة بذلك ريادتها، كما تُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر» TripadvisorⓇ Travellers’ Choice Awards أكبر منصة للسفر في العالم.

وذلك للعام الثالث على التوالي. وبفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، تواصل دبي رحلتها لتكون المدينة الأفضل عالمياً من حيث جودة الحياة، من خلال تعزيز القيم المجتمعية وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في توفير بيئة متكاملة تعزز التفاعل والتعاون بين سكانها.