حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد تواصل دبي مسيرتها لتكون المدينة الأفضل في العالم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن دبي تواصل اليوم مسيرتها برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل وجودة الحياة، وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وأعلن سموه، اليوم، إطلاق منصة "مجتمعات دبي"، البوابة الرقمية المبتكرة التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار فرصة استكشاف الحياة المجتمعية في دبي، والتي تأتي تزامناً مع عام المجتمع، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين الانضمام إلى مجتمعات يتشاركون فيها الاهتمامات والشغف في مختلف المجالات.

ودعا سموه الجميع ليكونوا جزءاً من هذه المنظومة المجتمعية التفاعلية التي تندرج تحت مبادرة #MyDubai، للمساهمة في جهود ترسيخ قيم التلاحم والتعاون، بما يعكس روح دبي وهويتها الفريدة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "X": "تزامناً مع عام المجتمع، أطلقنا اليوم منصة "مجتمعات دبي"، بوابة رقمية مبتكرة تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار فرصة استكشاف الحياة المجتمعية في دبي، والانضمام إلى مجتمعات يتشاركون معها الاهتمامات والشغف في مختلف المجالات".

وأضاف سموه: "دبي اليوم برؤية محمد بن راشد وتوجيهاته، تواصل مسيرتها لتكون المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل وجودة الحياة تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33... و"مجتمعات دبي" منصة تجمع الناس، وتعزز الروابط، وتفتح الأبواب أمام فرص جديدة للتفاعل المجتمعي وتعزيز التعاون والتجارب المشتركة".

وتابع سموه: "ندعو الجميع ليكونوا جزءاً من هذه المنظومة المجتمعية التفاعلية التي تندرج تحت مبادرة #MyDubai، للمساهمة في جهود ترسيخ قيم التلاحم والتعاون، بما يعكس روح دبي وهويتها الفريدة".