مليون رحلة لوسائل النقل البحري في دبي 2024

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن وسائل النقل البحري التابعة لها قامت بأكثر من مليون رحلة في عام 2024، وذلك عبر مختلف الوسائل مثل العبرة، التاكسي المائي، وفيري دبي، والتي تعمل عبر مسارات متعددة تشمل الخطوط الساحلية، التنقل عبر خور دبي، قناة دبي المائية، دبي مارينا، والخطوط السياحية.

وقال خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، إنه يتم توفير الوسائل المناسبة وتوزيعها وفقاً للمتطلبات التشغيلية، وذلك من خلال خطط مرنة وجداول تشغيلية يتم إعدادها بناءً على الطلب المتوقع على الخدمة، وأعداد المستخدمين، بالإضافة إلى عدد الخطوط المشغلة في كل محطة، بهدف تقليل أوقات الانتظار وزيادة عدد الرحلات عند الحاجة، كما يتم تخصيص وسائل احتياطية لتشغيلها في حال زيادة الطلب على الخدمة.

وأشار إلى أن الهيئة توفر في محطات النقل البحري مرافق عدة تهدف إلى إسعاد المتعاملين، ومن أبرزها المباني والمرافق الخدمية، وأماكن الانتظار، ونقاط بيع التذاكر، ومكتب الاستعلامات الخاص بخدمة المتعاملين، بالإضافة إلى المرافق الصحية، والمحلات، والأكشاك التجارية التي تلبي احتياجات الركاب، كما تطبق الهيئة معايير «كود دبي للبيئة المؤهلة» لأصحاب الهمم في المحطات، بهدف توفير خدمات سهلة الوصول لكل شرائح المجتمع، وفقاً للتصاميم والاشتراطات المعتمدة، وبما يتماشى مع رؤية دبي في أن تكون مدينة صديقة لأصحاب الهمم، علاوة على ذلك توفر الهيئة خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي - فاي) مجاناً في 12 محطة للنقل البحري، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى إسعاد المتعاملين، عبر إتاحة الفرصة لهم للاتصال بشبكة الإنترنت من خلال هواتفهم الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب المحمولة أثناء تنقلهم.