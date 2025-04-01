35 ألف زائر لـ«حي رمضان» في «مدينة إكسبو دبي»

استقطب حي رمضان، (إحدى مبادرات مدينة إكسبو دبي) أكثر من 35 ألف زائر خلال دورته الثالثة هذه العام، معظمهم من العائلات من مختلف الجنسيات، وعدد كبير من حجوزات الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة لإفطار وسحور موظفيها، والتي ارتأت الإفطار في حي رمضان بساحة الوصل الذي يتميز بعروضه الفنية والرمضانية المتميزة، إضافة إلى مأكولاته المتنوعة التي ضمت أكثر من 100 طبق محلي وعالمي بإشراف طهاة محليين وعالميين.

ونجح المنظمون في تحقيق أهداف الحدث من خلال التجربة الجديدة في تنظيم وجبتي الإفطار والسحور لأول مرة في ساحة الوصل، والتي لاقت إقبالاً متميزاً واستحساناً كبيراً من جميع الزوار، وشهدت تغطية إعلامية مكثفة وحضوراً لعدد من أشهر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأنها تحت قبة الوصل الأيقونية، أكبر قبة تفاعلية غامرة في العالم، إضافة إلى العروض الفنية والمسرحية الحية على مسرح ساحة الوصل، والمستوحاة من شهر رمضان الكريم، مثل العرض المسرحي راشد ولطيفة في مهمة البحث عن القمر، والعروض الضوئية لقصص الأنبياء على القبة، وعروض الموسيقى العربية الكلاسيكية على مسرح ساحة الوصل وغيرها الكثير.

تفاعل كبير

كما شهدت الفعاليات والأنشطة التراثية تفاعلاً واسعاً من الزوار، وأهمها الفعالية التاريخية إطلاق مدفع الإفطار الرئيسي في إمارة دبي التي تنظم بالتعاون مع شرطة دبي، والتي كانت تشهد يومياً تجمع مئات الزوار من الكبار والصغار، وخصوصاً الجنسيات الأجنبية، حول المدفع لمتابعة مراسم هذا التقليد التراثي الممتع، بينما أقبل الزوار على التفاعل مع منصات الحرف اليدوية التراثية، مثل السدو والتلي ورسم الحنة وغيرها بشكل كبير، مع حرص الزوار على تجربة الأكلات الإماراتية التقليدية مثل الهريس والمضروبة واللقيمات.

وتفاعل الزوار مع فعالية حي رمضان التي تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة الرمضانية التي تستقطب العديد من مختلف الجنسيات لمتابعة الأنشطة الرمضانية التقليدية والتراثية. كما تم تنظيم مسابقة يومية «البحث عن هلال» في أنحاء حي رمضان، ولقاء شخصيات مدينة إكسبو دبي، راشد ولطيفة، والتقاط الصور التذكارية معهما، إضافة إلى ورش العمل التفاعلية للأطفال، ومغامرة «مذكرة حي رمضان» المسلية لكل الصغار.

وكانت مدينة إكسبو دبي أعلنت الأسبوع الماضي عن تنظيم أول مهرجان عالمي للكيك والحلويات من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025، في حين تستعد أيضاً للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن حدث عائلي كبير بمناسبة حلول فصل الربيع.