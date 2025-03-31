العيد يزهر في حدائق دبي ويتلألأ على شواطئها



شهدت حدائق وشواطئ دبي إقبالاً واسعاً من العائلات وأفراد المجتمع خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وجرياً على العادة السنوية أزهر العيد في حدائق دبي وتلألأ على أمواج شواطئها، ليحتضن بهجة العائلات فرحاً، وسط أجواء ترفيهية استثنائية في الطبيعة الخلابة والمرافق المتنوعة التي وفرتها بلدية دبي، وحرصت على تجهيز الحدائق والشواطئ لاستقبال الزوار من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تجربة ممتعة وآمنة للجميع.

كما عززت بلدية دبي جاهزية المرافق الترفيهية من خلال تنظيم أنشطة متنوعة في برواز دبي ومدينة الطفل والحدائق الكبرى، بهدف إضفاء أجواء احتفالية تناسب جميع الفئات العمرية، وتم تكثيف جهود الفرق الإشرافية والميدانية للحفاظ على نظافة الطرق والمرافق العامة لضمان تجربة سلسة وممتعة للزوار.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، فتحت الحدائق والشواطئ أبوابها أمام الزوار، حيث استقبلت العائلات التي جاءت للاستمتاع بالطبيعة الخضراء والمساحات الواسعة وسط أجواء الفرح والاحتفال وتضمنت الفعاليات أنشطة ترفيهية موجهة للأطفال والعائلات، ما أسهم في خلق تجربة ترفيهية متكاملة.

خدمات متكاملة

وفي إطار حرصها على توفير بيئة مثالية للعائلات، خصصت بلدية دبي أربعة شواطئ عامة للعائلات خلال عطلة العيد، وهي شاطئ جميرا 2، شاطئ جميرا 3، شاطئ أم سقيم 1، وشاطئ أم سقيم 2. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البلدية بتوفير وجهات ترفيهية آمنة ومتكاملة، تعزز مستوى جودة الحياة والرفاهية لسكان الإمارة وزوارها.

كما خصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، يضم 126 فرداً مدرباً ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية، وتم تكليف فريق رقابي ميداني يتألف من 10 أفراد متخصصين في إدارة الحشود وتنظيم المرور في مواقف الشواطئ، لضمان تجربة سلسة وآمنة للجميع.

جهود متواصلة

وتحرص بلدية دبي على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة وزوارها من خلال تطوير المرافق الترفيهية وتعزيز جاذبية الوجهات العامة. وتعد الحدائق والشواطئ من أبرز الوجهات التي تستقطب العائلات خلال المناسبات والأعياد، حيث توفر تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والاسترخاء في بيئة آمنة ومريحة، وتعتبر وجهة للعائلات بين روعة الطبيعة وسحر البحر، إذ تتحول الطبيعة في دبي إلى مسرح للبهجة العائلية، باعتبارها وجهة رئيسة للعائلات الباحثة عن قضاء أوقات ممتعة خلال العيد، وسط أجواء من الفرح والاحتفال، مع توفير تسهيلات تضمن تجربة متكاملة تسعد الزوار.

