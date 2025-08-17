مشروع لمعالجة زيادة النفايات الطبية بقدرة 31 طناً يومياً

التعامل مع 6876 طناً من النفايات الطبية في 2024 بزيادة 13.5 % عن 2023

تشتمل منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة على محرقة طبية مركزية لمعالجة النفايات الطبية تعمل على مدار الساعة بسعة 19 طناً يومياً، وفي الصدد نفسه، تم إدراج مشروع استثماري جديد لمعالجة الزيادة المستقبلية المتوقعة للنفايات الطبية في الخطة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات في إمارة دبي 2041، وذلك بقدرة استيعابية تبلغ حوالي 31 طناً يومياً، ومن المتوقع البدء بتشغيل المشروع الجديد عام 2028 وفقاً للخطة.

وذكرت بلدية دبي أنه تم التعامل في عام 2024 مع 6876 طناً من النفايات الطبية بنسبة زيادة تبلغ 13.5 % عن عام 2023، مشيرة إلى أنها تتبع آلية متكاملة لإدارة النفايات الطبية من مصادر تولدها وصولاً إلى مرحلة التخلص النهائي الآمن منها، ويعتبر القطاع الصحي هو المصدر الرئيسي لتولد النفايات الطبية، والذي يخضع للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الدائرة حسب أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص.

تدريب

وأوضحت أنها تحرص على تدريب ورفع مهارات العاملين على تجميع ونقل النفايات الطبية لضمان سلامتهم وسلامة العاملين في المنشآت المساندة مثل: منشأة معالجة النفايات الطبية، وضمنت البلدية كذلك النقل الآمن والمعتمد الذي يخضع للرقابة الدورية وتحديد مسار نقل النفايات الطبية لضمان سلامة الطرقات وتحقيق مبدأ الطوارئ والأزمات في حال تعرض وسيلة النقل إلى حوادث مفاجئة، وتماشياً مع الزيادة المطردة في كميات النفايات الطبية نتيجة زيادة أعداد السكان والتطور الكبير الذي شهدته الإمارة في مجال السياحة العلاجية، قامت بلدية دبي بإنشاء محطات لمعالجة النفايات الطبية حسب أفضل المعايير العالمية بما يتوافق مع الزيادة الحالية والمستقبلية المتوقعة للنفايات الطبية.

محطة مركزية

وتدير بلدية دبي محطة مركزية خاصة بمعالجة النفايات الطبية مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتقع هذه المحطة في منشأة جبل على لمعالجة النفايات الخطرة، وتتم إدارة عمليات استقبال النفايات في المنشأة من خلال أنظمة متطورة وذكية تسهل بدورها عملية إدخال النفايات الطبية إلى المنشآت المتخصصة دون أي تدخل بشري، بما يضمن التخلص الآمن منها.

تطوير الأنظمة

وبينت بلدية دبي أنها تتبنى مبدأ الاستدامة في إدارة النفايات الطبية من خلال توظيف أنظمة عدة تضمن التوافق بين الصحة والبيئة والاقتصاد، وبدأت بلدية دبي مسيرتها المستدامة في وضع الحلول لمواجهة الأنظمة اللامركزية المتبعة في الإمارة حتى عام 1998، حيث أنشأت نظاماً مركزياً يسهل عملية تطويره ومراقبته، وعمدت الإمارة إلى وضع القوانين والتشريعات والإرشادات التي تضمن التعامل مع النفايات الطبية بشكل صحيح من مرحلة الإنتاج في المستشفيات والعيادات الصحية بجميع مرافقها إلى مرحلة التخلص؛ ومن ثم انتقلت إلى وضع الاشتراطات وأنظمة تتبع المركبات الناقلة للنفايات الطبية.

شراكة

وقالت البلدية إنه تم إشراك القطاع الخاص من خلال الاستثمار في مجال معالجة النفايات الطبية لتعزيز منظومة الاستدامة الاقتصادية في هذا المجال، وذلك بهدف استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة في كميات النفايات الطبية المتولدة بسبب النمو السكاني والاقتصادي، وازدياد مشاريع السياحة العلاجية، هذا بالإضافة إلى ظهور الجوائح الصحية العالمية المفاجئة، حيث إن هذه التحديات تحتم علينا التوسع في استحداث وتطوير مشاريع جديدة لمعالجة النفايات الطبية، وتعزيز جهود العمل المشترك مع كل القطاعات المعنية.

معالجة الغازات العادمة

وأشارت بلدية دبي إلى أنه يتم تزويد محطة معالجة النفايات الطبية بمنشأة جبل علي بأحدث الأنظمة العالمية الخاصة بمعالجة الانبعاثات، ويعتبر النظام المطبق في دبي نظاماً مركزياً يتم التدقيق عليه بشكل دوري من قبل الجهات الرقابية المختصة، ما يقلل بدوره من أخطار التلوث البيئي الناجمة عن عملية حرق النفايات الطبية.

والجدير ذكره، أن محطة معالجة النفايات الطبية التابعة للدائرة تتميز باحتوائها على وحدتين متكاملتين لمعالجة الغازات الناجمة عن عمليات الحرق.

وسائل السلامة

وفيما يخص وسائل السلامة والحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ استلام هذه النفايات وحتى معالجتها ذكرت بلدية دبي أن ثمة وسائل للسلامة والحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ استلام هذه النفايات وحتى معالجتها، تتمثل: في التنبيه على جميع الموظفين والعاملين بارتداء مستلزمات السلامة داخل المنشأة وخارجها، ويتم توجيه المركبات للميزان أولاً، ومن ثم التحقق من وزن النفايات، كذلك تعقيم المركبة داخلياً وخارجياً قبل إزالة النفايات، وحرقها فوراً عند استقبالها، وتعقيم مخزن النفايات وسكن العاملين والمكاتب.

وبالنسبة للعاملين التابعين لبلدية دبي، فإنه يتم تدريبهم باستمرار وإشراكهم في اجتماعات وورش عمل وبرامج الصحة والسلامة المهنية، وحثهم على اتباع أقصى شروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير معدات الوقاية الشخصية الملائمة.

أما بالنسبة للناقلين أو العاملين في هذا المجال من القطاع الخاص، فتحرص بلدية على حصولهم على شهادات تدريبية وشهادات اعتمادات فنية بهذا الخصوص.

نقل النفايات

وفيما يتعلق بسائقي المركبات التي تنقل النفايات الطبية، فيجب حصولهم على برامج تدريبية مناسبة للتعرف على طبيعة المخاطر وكيفية التعامل معها، وتصنيفات النفايات ومخاطرها، والتعامل الآمن مع النفايات الخطرة من حيث الإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ والانسكاب، كما يجب تزويد السائقين بتفاصيل النفايات التي يتم نقلها، وعدم استخدام المركبات أو الحاويات المستخدمة في نقل النفايات الطبية في نقل أي مواد أخرى.

كما يجب أن تبقى المركبات مقفلة في جميع الأوقات، ما عدا عند التحميل والتفريغ، ويجب العمل على صيانتها وفق برامج صيانة وقائية وتصحيحية معتمدة بهذا الخصوص.