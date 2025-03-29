مجلس دبي للشباب يوزع 4620 وجبة إفطار على السائقين

نظّم مجلس دبي للشباب، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة رمضانية تحت شعار «فطوركم علينا وسلامتكم أولويتنا»، وذلك بمشاركة 10 جهات حكومية، وبحضور عدد من القيادات والمسؤولين، حيث تم توزيع 4620 وجبة إفطار على السائقين في منطقة «سيتي ووك» قبيل موعد الإفطار. وتهدف المبادرة إلى تعزيز مفاهيم السلامة المرورية، وترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية خلال الشهر الفضيل.

وشهدت المبادرة حضور الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، إلى جانب مشاركة جهات حكومية عدة، من بينها بلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة المالية، وشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الرقمية، ودبي القابضة للترفيه.

وأعرب محمد أحمد اليماحي، مدير عام هيئة الهلال الأحمر بدبي، عن اعتزازه بالتعاون مع مجلس دبي للشباب في تنظيم المبادرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج الهيئة في دعم العمل المجتمعي وتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، ولفت إلى أن المبادرة تأتي تأكيداً على أهمية تمكين الشباب من الإسهام في الأعمال الخيرية، خصوصاً خلال الشهر الفضيل الذي يعد فرصة سنوية لتعزيز روح العطاء والتلاحم المجتمعي.

من جانبه أكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، أن مشاركة فريق الدفاع المدني في توزيع وجبات الإفطار على السائقين في إمارة دبي تعكس روح العطاء والتراحم المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات، وتؤكد دعم الدفاع المدني لمبادرات الشباب الإماراتي. وأوضح أن هذه المشاركة تأتي استجابة لدعوة مجلس دبي للشباب، في إطار تعزيز التلاحم المجتمعي والمساهمة في نشر قيم الخير.

وخلال المبادرة تمكن مجلس دبي للشباب من تجسيد حرصه على ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية لدى الشباب، وفي هذا الإطار، أوضحت ريم عمر الفلاسي، رئيسة المجلس، أن المبادرة تؤكد على الدور الإنساني والمجتمعي الذي ينهض به المجلس.

من جهته، أوضح عيسى المطوع، عضو مجلس شباب دبي، أن المبادرة أتاحت للمشاركين فرصاً عملية لاكتساب مهارات في التنظيم والتخطيط والعمل الجماعي، ما يعزز روح المبادرة لديهم ويحفزهم على توسيع مشاركتهم في خدمة المجتمع.

وفي السياق ذاته، أشارت الريم بن علي، عضو مجلس شباب دبي، إلى أن المبادرة تواكب الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن التعاون مع الجمعيات الإنسانية والجهات الحكومية يعكس تلاحم القطاعات المختلفة لخدمة الإنسان أولاً وهذا ما اعتادت عليه دبي في أبنائنا.

كما أعرب عدد من ممثلي مجالس الشباب في الجهات الحكومية عن فخرهم بالمشاركة في مبادرة «فطوركم علينا وسلامتكم أولويتنا». وقالت الدكتورة صفية الحمادي، رئيسة مجلس شباب هيئة الصحة بدبي، إن المشاركة جاءت استجابة لدعوة مجلس دبي للشباب، وتشكل فرصة حقيقية لنشر الخير ورسم البسمة على وجوه الصائمين وقت الإفطار.

من جانبها، عبرت روضة بن هدة، عضو مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازها بتمثيل المجلس في هذه المبادرة، التي تسعى إلى تعزيز ثقافة العطاء في الأيام العشر الأخيرة من الشهر الكريم، مشيدة بالدور الريادي لمجلس دبي للشباب في إطلاق مبادرات هادفة. كما أكدت سيرين سالم، عضو مجلس شباب بلدية دبي، التزام المجلس بدعم المبادرات الشبابية التي تلامس المجتمع بشكل مباشر وتسهم في غرس مفاهيم العمل التطوعي والعطاء لدى الشباب.