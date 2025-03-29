«مقاصب دبي»: جهوزية تامة لاستقبال عيد الفطر

أعلنت مقاصب دبي عن استعدادها التام لاستقبال عيد الفطر، حيث تم توجيه الفرق الفنية لصيانة جميع الأجهزة والمعدات والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب توفير كوادر عمل مؤهلة لتغطية العدد المتوقع من الذبائح خلال أيام العيد.

وكثفت المقاصب حملات التوعية منذ بداية شهر رمضان المبارك، بهدف توجيه الجمهور نحو أهمية الذبح في المقاصب المعتمدة، والحد من ظاهرة الذبح العشوائي، وذلك في إطار حرص بلدية دبي على تقديم خدمات متميزة وفق أعلى معايير الجودة، وضمان صحة وسلامة الجمهور خلال فترة العيد.

ووضعت بلدية دبي، ممثلة بإدارة خدمات الصحة العامة، خطة متكاملة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق أعلى المعايير الصحية، وذلك عبر أقسامها المختلفة، بما يشمل المقاصب، الرقابة البيطرية، الخدمات البيطرية، ومكافحة آفات الصحة العامة.

وأوضحت البلدية أنه في إطار التحول الرقمي وتعزيز تجربة المتعاملين، أطلقت مقاصب دبي مجموعة من المبادرات التي تشجع أفراد المجتمع على استخدام التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، مما يتيح لهم شراء المواشي وذبحها تحت إشراف البلدية دون الحاجة لزيارة السوق أو المقصب، مع إمكانية التوصيل إلى المنازل. ومن بين هذه التطبيقات: «العنود للذبائح»، «المرعى للذبائح»، و«شباب الفريج».

وأكد قسم الرقابة البيطرية استمراره في تقديم خدماته خلال العيد، لضمان سلامة المنتجات الحيوانية وتشمل هذه الخدمات: إصدار تصاريح إدخال الحيوانات والمواد البيطرية إلى الأسواق، ومنح شهادات صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية في سوق المواشي ومحجر ميناء الحمرية، والتصريح بالإفراج عن الشحنات البيطرية المستوردة عبر المنافذ المختلفة.

والتعامل مع بلاغات السيطرة على الحيوانات السائبة. ويقوم مختبر صحة اللحوم وضبط الجودة في قسم الخدمات البيطرية بتنفيذ اختبارات دقيقة على اللحوم والمعدات المستخدمة في الذبح، للتأكد من خلوها من الملوثات البكتيرية مثل الإيكولاي والسالمونيلا. وتشمل الفحوصات، مسوحات للأسطح والمعدات المستخدمة في المقاصب، وتحليل عينات المياه المستخدمة في تنظيف الذبائح.