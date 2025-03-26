أحمد بن محمد يبارك لمنصور بن محمد فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، لأخيه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة 2024 – 2028، متمنياً سموه له التوفيق في قيادة الحركة الأولمبية لمرحلة جديدة من الإنجازات لرفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لأخي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة 2024 – 2028، ونتمنى له التوفيق في قيادة الحركة الأولمبية لمرحلة جديدة من الإنجازات لرفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية، كما نتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية الذين تشرفت بالعمل معهم خلال السنوات الماضية".

ومن جانبه، تقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بجزيل الشكر وخالص الامتنان لأخيه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على ما قدمه من إسهامات كبيرة خلال فترة ترؤسه للجنة الأولمبية الوطنية والتي شهدت تسجيل العديد من الإنجازات الأولمبية والرياضية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لأخي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على ما قدمه من إسهامات كبيرة خلال فترة ترؤسه للجنة الأولمبية الوطنية والتي شهدت تسجيل العديد من الإنجازات الأولمبية والرياضية، كما نثمن ما بذله رؤساء اللجنة من جهود منذ تأسيسها في عام 1979 ... ونتقدم بالشكر للجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية على انتخابنا رئيساً للجنة للفترة الأولمبية 2024 – 2028، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً في هذه المهمة الوطنية لرفع علم الإمارات في مختلف المحافل الأولمبية والرياضية".