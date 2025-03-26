طلبة مدرسة خاصة بدبي يشاركون في حملة «إفطار صائم»

شارك عدد من طلاب إحدى المدارس الخاصة بدبي في توزيع «كسر الصيام»، ضمن حملة «إفطار صائم» التي نظمتها جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، وذلك تجسيداً لقيم العطاء والتلاحم المجتمعي التي تعدّ ركيزة أساسية في المجتمع الإماراتي، وتأتي هذه المشاركة ضمن مبادرات المدرسة لتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، وتنمية قيم التعاون والتكافل في نفوسهم.

واصطف الطلاب في أجواء تسودها المحبة والإخاء، لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، مقدمين نموذجاً عملياً يعكس التزام المدرسة بتنمية القيم الإنسانية لدى طلابها، وقد عبّر المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة التي أتاحت لهم فرصة التواصل مع مختلف فئات المجتمع، والتعرف على أهمية العمل التطوعي في تعزيز الروابط المجتمعية.

وأعربت الطالبة الشيخة العالية بنت راشد بن محمد بن علي النعيمي، إحدى المشاركات في الحملة، عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدة أنها تجربة ألهمتها الكثير. وقالت: «المشاركة في توزيع الإفطار على الصائمين جعلتني أدرك قيمة العطاء الحقيقي، والشعور بالسعادة عند مساعدة الآخرين. كانت لحظة توزيع الوجبات لحظة مميزة شعرت فيها بأنني أساهم في إسعاد الناس، وهذا أمر لا يُقدر بثمن».

كما شارك إلى جانب العالية، أشقائها الشيخ محمد والشيخ سعيد والشيخة منيرة، الذين أكدوا أن التجربة كانت فرصة مميزة للتعلم والعمل الجماعي. وأوضحوا أن مساعدة شخص صائم على الإفطار هو أمر عظيم، حيث تعلموا من هذه التجربة أن العطاء لا يرتبط بالعمر، بل هو واجب إنساني على الجميع. وأشاروا إلى أن أكثر ما أسعدهم هو رؤية السعادة على وجوه الناس بعد تسلمهم وجبات الإفطار، مؤكدين أن هذا الأمر جعلهم يشعرون بقيمة ما يقومون به، وأدركوا أن العمل التطوعي يقوي الروابط المجتمعية.