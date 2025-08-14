محاكم دبي تبحث مع «العدل» تعزيز التعاون القضائي

استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي ، مدير محاكم دبي، مبارك النيادي، وكيل وزارة العدل، وبحثا بحضور مسؤولين من الجانبين، أوجه التعاون في المجالات المشتركة بين الجانبين، بما يعزز مسيرة العمل القضائي، ويعكس حرص الطرفين على ترسيخ أواصر التعاون والتكامل بين المؤسسات القضائية في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل المشترك بين الجهات القضائية المحلية والاتحادية، حيث تحرص محاكم دبي على المساهمة الفاعلة في تطوير منظومة العمل القضائي بما يتوافق مع أعلى المعايير الوطنية والعالمية.

وتهدف المبادرات المشتركة إلى الارتقاء بمنظومة العدالة عبر تعزيز الكفاءة والمرونة في الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى تبني أحدث التطورات التقنية والتشريعية التي تواكب التغيرات السريعة، بما يضمن تقديم خدمات قضائية متميزة تحقق العدالة الناجزة وترسخ ثقة المجتمع بالنظام القضائي الإماراتي.

وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها محاكم دبي، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم مسار العدالة.

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقة والتكامل المؤسسي بين محاكم دبي ووزارة العدل، وهو ما يعكس الرؤية الواضحة للقيادة الرشيدة في ترسيخ التعاون بين الجهات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية رائدة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأضاف إن التنسيق المستمر بين المحاكم المحلية والمؤسسات الاتحادية المختصة يشكل دعامة أساسية لتطوير النظام القضائي في الدولة، ويدعم توجهات الحكومة في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بسيادة القانون.

مؤكدًا أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات في تعزيز فاعلية النظام القضائي ورفع مستوى التنسيق المؤسسي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ويُرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للعدالة والريادة المؤسسية.

وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين، وتعزيز مجالات التعاون المشترك عبر لقاءات دورية ومبادرات تكاملية تواكب رؤية الإمارات المستقبلية، وتسهم في ترسيخ منظومة قضائية متطورة تلبي أعلى معايير التميز والعدالة.

