مدير محاكم دبي يكرّم فريق مركز الاتصال لتميّزه في العمل

كرّم الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، فريق مركز الاتصال بمحاكم دبي، تقديراً للنتائج المتميزة التي حققها خلال الربع الثاني من عام 2025، بحصوله على نسبة 100 % في تقرير المتسوّق السري، في إنجاز نوعي، يعكس تفاني كوادر الفريق في أداء مهامها، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وشملت قائمة المكرمين عبد الله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين، وشمس الدين البدوي مدير إدارة التراخيص والرقابة، وخالد محمد الشحي رئيس قسم الخدمات المركزية، ومحمد علي الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، وهدى عبد الرحمن البلوشي رئيس قسم توجيه المتقاضين، ومحمد فتحي مشرف مركز الاتصال.

وأكّد الدكتور سيف غانم السويدي، خلال فعالية التكريم، أنَّ هذا الإنجاز هو نتاج روح التعاون والمسؤولية التي يتحلى بها الموظفون، مشيراً إلى أنَّ ما تحقق من نتائج، يُعد مُحصلةً لخارطة طريقٍ واضحة، ومتابعةٍ مباشرة للخطط التشغيلية الموجهة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المتعاملين.

وتفصيلاً، بيّن التقرير أن مركز الاتصال تعامل منذ بداية العام مع أكثر من 100,000 استفسار من الجمهور، تنوّعت بين المكالمات الهاتفية والمحادثات الفورية ومحادثات الواتساب، حيث تم الرد على نحو 58996 مكالمة هاتفية، والتفاعل مع 8526 محادثة فورية، إلى جانب 32490 محادثة عبر تطبيق الواتساب.

وبلغ متوسط سرعة الرد 7 ثوانٍ فقط، مقارنة بالمستهدف المحدد بـ 10 ثوانٍ، ما يعكس مدى كفاءة الاستجابة، وجاهزية الفريق في التعامل مع احتياجات المتعاملين بدقة وسرعة وجودة عالية.

ولم يقتصر التميُّز على مركز الاتصال فقط، بل امتد إلى مختلف مراكز الخدمة، حيث سجل المبنى الرئيس لمحاكم دبي، نسبة رضا بلغت 98.6 %، في تقرير المتسوق السري، فيما حققت محكمة الأحوال الشخصية نسبة رضا كاملة بلغت 100 %، وهو ما يؤكد اتساق جودة الخدمة وكفاءة منظومة العمل.