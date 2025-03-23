«مشروع البر» للتحفيظ يحصد مراكز متقدمة في «الإمارات الدولية للقرآن»

أعلنت إدارة مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم التابع لجمعية دار البر - فرع الطالبات عن حصاد مراكز متقدمة خلال مسابقة الإمارات الدولية للقرآن الكريم - الفرع المحلي في أبوظبي، التي اختتمت فعالياتها مؤخراً، وشهدت تنافساً كبيراً بين مراكز تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة.

وعبّرت إدارة المشروع - فرع الطالبات عن فخرها واعتزازها بتحقيق طالباتها إنجازاً مشرفاً، حيث اقتصرت جوائز فرع الإناث من إمارة دبي على طالبات المشروع فقط، متصدرات المشهد بين جميع المراكز المشاركة.

حيث توجت الطالبة فاطمة ماجد المسافري بحصولها على المركز الثالث في فرع القرآن الكريم كاملاً، فيما أحرزت الطالبة منال عدنان علي محمد علي المركز الأول في فرع عشرين جزءاً.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر: «إنه لشرف كبير لنا أن نعلن عن هذا الإنجاز المبارك لمشروع البر لتحفيظ القرآن خلال هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك عبر المساهمة في حفظ كتاب الله العزيز».

وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز التزام جمعية دار البر بتعزيز رعاية كتاب الله عز وجل ودعم حفظته، ودورها الفعّال بالمساهمة في تربية النشء، على قيم وأخلاق القرآن».