استقبل خالد بن محمد بن زايد.. حمدان بن محمد: عشق تراب الإمارات يجمعنا

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المحبة والأخوة وعشق تراب الإمارات، هو ما يجمعه بأخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مشيراً سموه إلى العمل المشترك للمساهمة في بناء مستقبل أفضل تحت ظل قيادة رشيدة قوية موحدة.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، التقى أخاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مائدة الإفطار في استراحة ند الشبا بدبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "X": "استقبلت اليوم أخي الشيخ خالد بن محمد بن زايد.. جمعتنا مائدة الإفطار.. وجمعتنا محبة وأخوة.. ويجمعنا عشق تراب هذا الوطن.. ويجمعنا عمل مشترك للمساهمة في بناء مستقبل أفضل تحت ظل قيادة رشيدة قوية موحدة".