محمد بن راشد: نتابع الشباب المتفانين والحريصين على سمعة دبي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التحية للشاب يوسف محمد عبدالله، مشيداً باجتهاده وبشاشته ومبادرته لخدمة الناس في مكان عمله بمركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات بالقصيص.

ونشر سموه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "X"، صوراً ليوسف محمد عبدالله، التي كانت ضمن تقرير للمتسوق السري، معلقاً سموه عليها: "تحية ليوسف.. نحن نتابعك.. ونتابع غيرك من الشباب والشابات المتفانين في خدمة الناس.. الحريصين على سمعة دبي" .

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في تقرير حديث وصلني للمتسوق السري.. ومن مركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص.. تابعنا يوسف محمد عبدالله.. شاب مجتهد.. بشوش.. مبادر لخدمة الناس.. حريص على إنجاز معاملاتهم.. يلتف حوله المتعاملون ويشكرونه على خدمته".

وأضاف سموه: "تحية ليوسف .. نحن نتابعك .. ونتابع غيرك من الشباب والشابات المتفانين في خدمة الناس .. الحريصين على سمعة دبي" .