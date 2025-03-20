برنامج جامعي لتأهيل المواطنات لسوق العمل

أفادت جمعية النهضة النسائية بدبي بأنها قامت بفتح باب التسجيل أمام المواطنات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة للالتحاق ببرنامج إنجاز، للتأهيل لسوق العمل بالتعاون مع جامعة الوصل بدبي وذلك بهدف إعداد الكوادر الوطنية من المواطنات، وإكسابهن المهارات العلمية والتطبيقية اللازمة للانخراط في سوق العمل.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز دور المرأة الإماراتية في المجتمع، وتمكين وبناء قدراتها، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها.

وأضافت أن المبادرة تهدف أيضاً إلى تمكين الإماراتية من تحقيق الاستقلالية المهنية عبر توفير فرص عمل مناسبة تقدمها مجموعة تريستار التي تتعاون معها الجمعية، والتي تحرص على دعم التعليم المستمر وتعزيز فرص التوظيف للمواطنات، كما تعمل على تشجيع المنتسبات للبرنامج على استكمال رحلتهن التعليمية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وقالت إنه تم تكليف مبادرة تريستار للتوطين بقيادة نوال البلوشي بتنفيذ المتطلبات كافة اللازمة وتحديد المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وفي إطار هذه المبادرة تم إجراء مقابلات للطالبات الخريجات مطلع الأسبوع الجاري في مقر جامعة الوصل، حيث سيتم تقييم المهارات واستقطاب الكفاءات من الأعمال كافة للانضمام إلى سوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن مدير جامعة الوصل بدبي، أن «إنجاز» الذي أطلقته جامعة الوصل بالتعاون مع كليات التقنية العليا، في عام 2013 يهدف إلى تطوير قدرات الطالبات وإكسابهن المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، دعماً للمرأة الإماراتية، ورغبة في إكسابها المهارات الناعمة والمهارات الإبداعية لتصبح أكثر قدرةً على المنافسة في سوق العمل، وأكثر عطاء ومساهمة في تنمية اقتصاد الدولة.

وبين أن البرنامج مخصص للطالبات الإماراتيات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة، وتستمر مدته أربعة فصول دراسية، مدة كل فصل منها 18 أسبوعاً.