"بين ماضٍ وحاضر".. قصائد محمد بن راشد سِجِلٌ لتاريخ الإمارات

تظل أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سجلاً للتاريخ الزاخر لدولة الإمارات، يحتفي فيها سموه بالإمارات وقادتها المؤسسين، ورجالها الذين أكملوا مسيرة النهضة والتنمية.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فيديو لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يلقي أبياتاً من قصيدته "بين ماضٍ وحاضر"، والتي لحنها الفنان أحمد الهرمي وتغنى بها الفنان الوسمي، وجاء في بعض أبياتها:

بين ماضٍ وحاضر كان سحر الخيال

بارعٍ في المعاني لي لها صوّرا

وكان في الركب راشد خالدٍ ما يزال

في قلوبٍ تحبّه دايمٍ يذكرا

وكان راشد يهوّن كلّ أمرٍ عضال

وكان راشد على ما نابنا يقدرا

يحمل الضرّ عنا والحمول الثقال

من براشد تحزّم لا تظن يخسرا