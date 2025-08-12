«طرق دبي»: إنجاز تأهيل وصيانة شارع الإمارات 25 الجاري

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن قرب الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل وصيانة شارع الإمارات في الاتجاهين المؤديين إلى كل من أبوظبي والشارقة، بطول إجمالي يبلغ 14 كيلومتراً.

تنفيذ أعمال الرصف وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية

مؤكدة أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، على أن يتم الانتهاء منها في 25 أغسطس الجاري، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية وتعزيز مستويات السلامة على الطريق.

فحوصات ميدانية

ورافقت «البيان» فريق عمل الهيئة في جولة ميدانية داخل منطقة المشروع، حيث رصدت استمرار فرق العمل في إنجاز مهامها حتى ساعات المساء، ما بين رصف الطريق وإجراء الفحوصات الميدانية باستخدام مركبات متخصصة لتقييم حالة الرصف.

عبدالله لوتاه

وعلى هامش الجولة قال المهندس عبدالله لوتاه ، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، إن المشروع يتضمن إعادة تأهيل الحارات البطيئة والسريعة في الاتجاهين.

مشيراً إلى أن خطة التنفيذ تم تقسيمها إلى مراحل قصيرة لا تتجاوز 400 إلى 500 متر لكل مرحلة، بهدف تقليل الإغلاقات وتسهيل حركة المرور.

حيث شملت الأعمال إعادة رصف 4 طبقات لبعض الحارات، وطبقتين لمناطق أخرى، وذلك بناءً على نتائج الفحوصات الميدانية التي تجرى بتقنية الليزر لرصد مستوى التلف وتحديد سماكة الطبقات المطلوبة.

انسيابية الحركة

وأشار لوتاه إلى أن حركة الشاحنات الكثيفة على شارع الإمارات كانت أحد أبرز العوامل التي أسهمت في تآكل سطح الطريق وتضرره، لافتاً إلى أن نتائج مركبة تقييم حالة الرصف أكدت الحاجة الملحة إلى إعادة التأهيل.

وقال: بدأنا العمل على المشروع في يونيو الماضي بالتزامن مع العطلة الصيفية، واستمر العمل على مدى ثلاثة أشهر، حيث تم اختيار أوقات نهاية الأسبوع لتنفيذ الأعمال الأساسية التي تتطلب إغلاقاً كلياً، بينما خصصت أوقات منتصف الأسبوع للأعمال البسيطة، مع الحرص على تجنب إغلاق الطرق في أوقات الذروة المرورية.

وأكد أن المشروع لا يتضمن أي توسعات للطريق، لكنه سيرفع مستوى جودة الرصف، ويزيل التشققات والحفر والعوائق التي تؤثر على السلامة المرورية، ما سينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة وتقليل أعطال المركبات.

كما أوضح أن العمر الافتراضي للطريق الأسفلتي يتراوح بين 20 و25 عاماً، لكنه يتأثر بعوامل عدة، أهمها نوعية المركبات التي تسلك الطريق وكثافة مرور الشاحنات، إضافة إلى جودة الخلطة الإسفلتية ومدى ملاءمتها للأحمال الثقيلة.

معايير عالمية

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الهيئة بتطوير وصيانة شبكة الطرق في دبي وفق أعلى المعايير العالمية، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي، ويدعم أهداف الإمارة في تعزيز جودة الحياة، وتوفير بنية تحتية متكاملة وآمنة تواكب التطورات المستقبلية في أنظمة النقل الذكية.

