55 مليون متر مربع مساحات دبي الخضراء

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الصادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي المساحات الخضراء المزروعة في إمارة دبي الواقعة تحت إشراف بلدية دبي، بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 54 مليوناً و952 ألف متر مربع، منها أكثر من 501.7 ألف متر مربع خلال الربع الثاني.

وتحرص بلدية دبي على زيادة الرقعة الخضراء في الإمارة، من خلال توسيع نطاق الزراعة التجميلية، ليشمل كل مناطقها، بهدف تحقيق استدامة هذا القطاع، مع مراعاة تحقيق معايير الاستدامة في جميع مشاريعها، وتنفذ بلدية دبي ضمن خططها السنوية مشاريع التشجير والزراعة التجميلية، في جميع مناطق الإمارة الخاضعة لها.

وتتصدر زيادة المساحات الخضراء قائمة أولويات « خطة دبي الحضرية 2040 » التي تهدف إلى مضاعفة الحدائق العامة والمناطق الترفيهية، وتعزيز جودة الحياة لسكان وزوار المدينة، حيث تستهدف الخطة مضاعفة هذه المساحات بنسبة %105، مع إنشاء شبكة من المسارات الخضراء التي تربط بين المناطق السكنية ومراكز العمل والخدمات، ما يسهل حركة المشاة وراكبي الدراجات ويعزز التنقل المستدام.

جودة الحياة

وتترجم زيادة المساحات الخضراء في دبي رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء مدينة متكاملة تجمع بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة، ما يعزز من جودة الحياة والصورة الحضارية المتقدمة للإمارة عالمياً.

وذلك من خلال جهود بلدية دبي المتواصلة في مجال التشجير والمساحات الخضراء، والعمل على تجميل المدينة وما يتطلبه من جهود مضاعفة على مدار الساعة في الزراعة وتوفير مصادر الري، والتوسع في المساحات الخضراء، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وكذلك تعزيز استدامة الموارد الطبيعية من خلال استخدام أحدث أنظمة الري الذكية التي تحقق استهلاكاً مثالياً للمياه.

كما تواصل البلدية تطوير أعمال الزراعة التجميلية في الطرق والمناطق العامة، بما يتماشى مع التطور العمراني في الإمارة، وزيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الزهور في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات وفقاً لمعايير الاستدامة في الري، بما يعزز الهوية البصرية الجمالية لإمارة دبي.