"طرق دبي" تطلق منصة ذكية لمراقبة وتحليل الحركة المرورية في الإمارة

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات منصة رقمية ذكية، "Data Drive – Clear Guide"، مختصة بدراسة وتحليل الحركة المرورية التاريخية والآنية في شوارع الإمارة لخمسة أعوام سابقة بالإضافة لبيانات الحركة المرورية الآنية لتتيح للجهات المعنية تحليل العديد من العناصر المرتبطة بالحركة المرورية، والتعرف الآني إلى حالة الطرق وتحليل السرعات على الشوارع، وتحديد الأنماط المتكررة للحركة المرورية، وأوقات انسيابية الحركة ونقاط الازدحام أو عند حدوث الأعطال المرورية، وغيرها من العناصر المرورية الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ولتقديم أفضل الخدمات التي تدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة وتنافسيتها لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، ووجهة عالمية نحو الابتكار والاستدامة، حيث تمضي الهيئة بخطى ثابتة نحو التوسع في توظيف هذه التقنيات، بدءاً من التحليل الذكي للبيانات، وإدارة الحركة المرورية، وصولاً إلى التنقل ذاتي القيادة، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات المستقبلية.

وأكدت الهيئة أن منصة "Data Drive – Clear Guide"، ستوفر رسائل وإشعارات فورية حول الحركة المرورية في شوارع الإمارة، ما يساهم في دعم اتخاذ القرار للتعامل مع المتغيرات اليومية، بالإضافة إلى توفير أدوات تحليل متقدمة للأداء المروري على مدى فترات زمنية مختلفة، أو أيام وأسابيع معينة ومقارنها مع البيانات التاريخية لخمسة أعوام، ما يساعد في تقييم الحركة المرورية ومقارنة الأداء بين هذه الفترات، واكتشاف الأنماط المتكررة للازدحام أو نقاط التباطؤ، أو الانخفاض المفاجئ أو غير المتوقع في السرعة، ما يُحسّن سرعة الاستجابة والكفاءة في وضع الحلول لها.

كما تُعد المنصة نقلة رقمية نوعية في مراقبة وتحليل الحركة المرورية في شوارع الإمارة حيث تعتمد في جميع مراحلها على بيانات تاريخية ولحظية من شركات عالمية متخصصة توفر كميات ضخمة من البيانات المرورية، ومن ثم يتم تحليلها باستخدام أدوات ذكية لتقديم صورة دقيقة وفورية عن الحالة المرورية، بينما كانت الإجراءات تعتمد في السابق على جمع المعلومات يدوياً من مصادر مختلفة مثل الاستشاريين أو الفرق الميدانية، أو عبر تقارير تُعد بشكل يدوي استناداً إلى المتغيرات المرورية، ما يؤدي إلى تأخير في التحليل واتخاذ القرارات. لقد كانت عملية جمع المعلومات وتحليلها تستغرق في السابق عدة أسابيع، بينما يمكن الآن الحصول عليها بشكل آني خلال دقائق عبر منصة "Data Drive – Clear Guide".

وستساهم منصة "Data Drive – Clear Guide"، والمختصة بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحركة المرورية في شوارع الإمارة، في مراقبة أداء التحويلات المرورية والفعاليات بشكل لحظي، مما سيساعد المعنيين في الهيئة على التدخل السريع واتخاذ الإجراءات المناسبة وتقليل التأخيرات الناتجة عنها، كما تتيح إنشاء تقارير بشكل آلي يتم تقييمها وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذ أعمال الطرق، ما يساعد في تقييم فعالية المشاريع ودعم اتخاذ قرارات فعّالة مستندة إلى بيانات ضخمة موثوقة ومحدثة باستمرار.

الجدير بالذكر أن المنصة الجديدة تُظهر حالة الطرق لحظياً من خلال خريطة تفاعلية، ويمكن تحديد المنطقة الجغرافية أو الشارع المطلوب تحليله، وفق مؤشرات تساعده في التعرف إلى الطريق المراد دراسته، مثل متوسط السرعة، الكثافة المرورية، وزمن الرحلة.