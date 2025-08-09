16 مشروعاً تطويرياً تنفذها «طرق دبي» خلال أغسطس الجاري

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن قائمة المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها وافتتاحها خلال شهر أغسطس الجاري، التي تضمنت 16 مشروعاً تطويرياً في مناطق متفرقة من الإمارة، تغطي مواقع سكنية وتعليمية، إضافة إلى محاور مرورية رئيسة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المشاريع تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للهيئة الهادفة إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق، ورفع مستوى الانسيابية المرورية، والارتقاء بجودة خدمات التنقل الذكي، بما يواكب تطلعات إمارة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة في مجالات البنية التحتية والتنقل الحضري.

حلول هندسية

وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من خطة تطوير متكاملة لتحديث وتوسيع شبكة الطرق، من خلال حلول هندسية فعالة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية، وتقليل زمن الرحلات اليومية، وتحسين مستوى السلامة العامة على الطرق، إلى جانب دعم جهود التحول نحو منظومة تنقل متطورة ترتكز على الكفاءة والتقنيات الذكية.

ووفقاً للقائمة استهلت الهيئة مشاريعها في شهر أغسطس بافتتاح مشروعين رئيسيين أمام حركة المرور، شمل الأول افتتاح نفق جديد ضمن مشروع تطوير شارع أم سقيم، الذي يعد من المشاريع الحيوية التي تعزز الربط بين المناطق السكنية والتجارية.

بينما تمثل المشروع الثاني في افتتاح مدخل جديد في منطقة العوير 1، لتسهيل حركة الدخول والخروج في المنطقة وتحسين الربط مع الشوارع المحيطة.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة غداً تنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة ضمن أعمال التحسينات المرورية، حيث تشمل هذه المشاريع إجراء تحسينات بالقرب من المدرسة الأمريكية على شارع الخدمات في منطقة الصفا، وإجراء تحسينات مرورية لرفع مستوى السلامة على شارع السيداف.

إضافة إلى تنفيذ حارة للانعطاف الحر إلى اليمين للقادمين من شارع المنامة باتجاه شارع الميدان، بهدف تسهيل الحركة وتقليل زمن الانتظار عند التقاطعات.

تعديلات مرورية

وستباشر الهيئة في 16 أغسطس تنفيذ تعديلات مرورية في محيط مدرسة المواكب بمنطقة القرهود، ضمن جهودها المتواصلة لتحسين البيئة المرورية في المناطق التعليمية.

وفي يوم 17 أغسطس، ستبدأ تنفيذ أعمال تحسينات مرورية على شارع البتيل في منطقة جميرا، إلى جانب تنفيذ حارة إضافية لفتحة الالتفاف للخلف على شارع الحديقة للقادمين من شارع الميدان.

كما ستقوم الهيئة، في 21 أغسطس، بإنشاء مواقف جديدة مخصصة لمدرسة نور أنجليا الدولية في منطقة البرشاء جنوب، بهدف تسهيل حركة المركبات في أوقات الذروة المدرسية.

وفي الرابع والعشرين من أغسطس ستبدأ الهيئة في تنفيذ حزمة من خمسة مشاريع متزامنة، تشمل إضافة حارة مرورية جديدة عند مدخل دبي السيليكون، وتحسينات مرورية في منطقة القصيص، إلى جانب تنفيذ حارة إضافية على شارع ند الحمر بالقرب من مسجد لوتاه باتجاه شارع الرباط، فضلاً عن تحسينات في الحركة المرورية قرب مجمع زايد التعليمي في عود المطينة، وتعديلات مرورية إضافية بالقرب من مدرسة نورث أمريكان إنترناشونال في منطقة المزهر، بما يسهم في تحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة الطرق في تلك المناطق الحيوية.

وتختتم الهيئة مشاريعها للشهر الجاري يوم 31 أغسطس بتنفيذ مشروعين جديدين، يتمثل الأول في إضافة حارة مرورية على شارع الشيخ زايد بالقرب من تقاطع أم الشيف، بينما يتضمن الثاني توسعة حركة الالتفاف إلى اليمين من شارع المستقبل باتجاه شارع المركز المالي، وذلك بهدف تعزيز الانسيابية وتسهيل الحركة في قلب المناطق التجارية.