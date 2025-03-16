«دبي سفاري بارك» تجربة ممتعة في عالم الحياة البرية

تعدّ «دبي سفاري بارك» واحدة من أبرز الوجهات السياحية والتعليمية والترفيهية للعائلات في الإمارات، حيث تقدم للزوار تجربة استكشافية فريدة في عالم الحيوانات والطبيعة، وتوفر الحديقة لعشاق المغامرات أو الباحثين عن تجربة تفاعلية مع الحيوانات، فرصة لا تنسى لاستكشاف الحياة البرية في بيئة آمنة وممتعة، على أرض تبلغ مساحتها 119 هكتاراً، وتضم أكثر من 3000 حيوان من 300 نوع مختلف، موزعة في 6 مناطق مميزة، توفر كل منها مغامرات وتجارب شيقة. وتوفر «دبي سفاري بارك» مرافق بحثية حديثة، ومستشفى للحيوانات مع أطباء بيطريين مؤهلين تأهيلاً عالياً من جميع أنحاء العالم.

قرية المستكشف

وتمثل قرية المستكشف مغامرة لا تنسى إذ تأخذ الزائرين في رحلة مدهشة، وتوفر إمكانية خوض جولة سفاري برفقة مرشد لاستكشاف عالم من الحياة البرية المتنوعة، حيث تضم أكثر من 35 نوعاً من الحيوانات المذهلة تتجول بحرية في مواطنها الطبيعية. وسيعمل مرشدو السفاري المطلعون كجواز سفر شخصي للزوار إلى البرية، حيث يقدمون رؤى حول الحياة الرائعة لهذه المخلوقات.

ويمكن للزوار الانغماس في المناظر الطبيعية الخلابة في حديقة سفاري دبي، من السافانا المضاءة بأشعة الشمس والغابات المطيرة الخصبة إلى الشلالات المهيبة والجبال الوعرة والأراضي الرطبة الهادئة، ومن أبرز التجارب التي تقدمها هذه القرية: عرض الطيور الجارحة وهو استعراض مذهل لجمال الطيور الملونة. وأكواريوم فرس النهر: والتي تعد فرصة لمشاهدة أفراس النهر.

وكذلك محطة الزرافة التي توفر لقاءً فريداً مع أطول حيوان في العالم، إلى جانب جولة سفاري المستكشف وهي تجربة ممتعة للتجول في بيئة تحاكي الطبيعة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بـ 8 مطاعم تقدم أطباقاً متنوعة، إلى جانب متجر لبيع المنتجات التذكارية ومحادثات عن الحياة البرية.

الصحراء العربية

وتوفر رحلات سفاري الصحراء العربية، لقاءً مع الحياة البرية المحلية، إذ توفر هذه المنطقة تجربة سفاري مشوقة لاستكشاف 9 أنواع من الحيوانات المميزة في المنطقة، مثل: المها العربية والغزال العربي غزال الجبال وغزال الرمل، والمها ذو القرون المنحرفة والجمل العربي، كما يمكن للزوار خوض جولة إرشادية للتعرف على جهود الحفاظ على هذه الحيوانات وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

وللتعرف على رحلات السفاري العربية يمكن للزائر الانطلاق في جولة مدتها 15 دقيقة بالسيارة برفقة مرشد لاكتشاف التاريخ الغني والحياة البرية المذهلة في شبه الجزيرة العربية. وخلال الرحلة، سيتعرف على أشهر الحيوانات في الصحراء وبرامج الحفاظ الحيوية التي تعمل على حمايتها وإعادتها في مواطنها الطبيعية.

مزرعة الأطفال

ويمكن للأطفال التفاعل الممتع مع الحيوانات، في مزرعة الأطفال التي تعد مساحة ترفيهية وتعليمية مثالية للصغار، حيث تضم 24 نوعاً من الحيوانات و4 تجارب تفاعلية، أبرزها: حديقة الحيوانات الأليفة التي توفر فرصة للقاء الأغنام والبط والدجاج والسلاحف والمهور. وقفص الطيور وهو تجربة تفاعلية لإطعام الطيور الملونة. وتفاعل مع المهور لقضاء وقت ممتع مع هذه الحيوانات اللطيفة. كما يمكن للأطفال الاستمتاع بوجبات شهية في مقهى الأطفال، مما يجعل التجربة متكاملة وممتعة.