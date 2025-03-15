مزاد «أنبل رقم».. 35 مليون درهم قيمة رقم المركبة 5 DD دبي

انطلق مزاد «أنبل رقم» الخيري، الذي تنظمه الامارات للمزادات بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذي يذهب ريعه هذا العام لدعم حملة «وقف الأب» التي تستهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وشهد رقم المركبة 5 DD دبي / من هيئة الطرق والمواصلات تنافسا كبيرا من قبل المشاركين في في مزاد أنبل رقم، حيث بيع الرقم بمبلغ وقدره 35 مليون درهم

وشهد المزاد إقبالاً كبيراً، حيث بيع الرقم 0584444448 من دو بمبلغ وقدره 250 ألف درهم، والرقم 0500999999 من اتصالات بمبلغ وقدره 740 ألف درهم، وبيع رقم الهاتف 0565000000 من اتصالات بمبلغ وقدره مليون و 600 الف درهم.

وفي أرقام السيارات بيع رقم المركبة 24 DD دبي من هيئة الطرق والمواصلات بمبلغ وقدره 6 ملايين و300 ألف درهم، كما رقم المركبة 15 DD دبي من هيئة الطرق والمواصلات بمبلغ وقدره 9 ملايين و 200 ألف درهم، كما بيع رقم المركبة 77 DD دبي / من هيئة الطرق والمواصلات بمبلغ وقدره 12 مليون و 600 ألف درهم.