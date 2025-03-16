فحص فني للمركبات في دبي بالذكاء الاصطناعي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعتمد على أحدث التقنيات في عمليات الفحص الفني للمركبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل بيانات الفحص، وأجهزة الفحص الإلكترونية لقياس كفاءة المحركات والانبعاثات، إضافة إلى أنظمة مراقبة متطورة للكشف عن العيوب الميكانيكية والهيكلية، كما تدار جميع عمليات الفحص عبر نظام مركزي إلكتروني يربط مراكز الفحص، ما يضمن متابعة تاريخ الفحوصات لكل مركبة، وتوحيد المعايير، وتخزين البيانات إلكترونياً.

وقال قيس الفارسي، مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «إن المركبات تخضع للفحص الدوري وفق 9 معايير أساسية فنية لضمان صلاحيتها وخلوّها من العيوب الفنية، والتأكد من مطابقتها معايير المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة، وتشمل تلك المعايير فحص معلومات تسجيل المركبة، كفاءة المكابح، المقود، الزجاج الأمامي، الأنظمة الكهربائية، المحاور والعجلات، قاعدة المركبة «الشاسيه»، انبعاثات العادم، بالإضافة إلى التأكد من توفر أجهزة السلامة مثل طفاية الحريق ومثلث الطوارئ».

وأوضح أن المعايير الأساسية للفحص لا تختلف بين المركبات الخاصة والتجارية، لكن يتم إضافة متطلبات خاصة للمركبات التجارية، مثل فحص أنظمة التحميل، التوازن، وملاءمة المركبة للاستخدام التجاري، إلى جانب التأكد من وجود محددات السرعة والملصقات الإعلانية.

مبادرات مبتكرة

وأشار إلى أن فحص المركبات الفنية يتم وفقاً لأحكام قانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، والذي ينص على ضرورة الفحص عند تسجيل المركبات أو تجديد ترخيصها، باستثناء المركبات الجديدة، لافتاً إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية تعفى المركبات الجديدة الخفيفة الخاصة الجديدة من الفحص الفني لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترخيصها، في حين تعفى المركبات الجديدة الأخرى لمدة سنة واحدة، إلا إذا رأت سلطة الترخيص ضرورة الفحص لأسباب محددة.

وذكر الفارسي أنه للحد من الازدحام في مراكز الفحص، أطلقت الهيئة مبادرات مبتكرة، مثل نظام حجز المواعيد المسبق، الذي تم تطبيقه تجريبياً في مركزي تسجيل البرشاء والقصيص وحقق نتائج إيجابية، بالإضافة إلى أتمتة خدمة اعتماد شهادات الفحص من خارج الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتطوير حلول مستقبلية لزيادة استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بعمليات الفحص الفني بما يعزز من كفاءة الخدمة ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين.

ولفت إلى أن قطاع النقل يلعب دوراً هاماً في انبعاثات الكربون، وتعتبر المركبات إحدى المصادر الرئيسة لانبعاثات الكربون في هذا القطاع، ولذلك تمت إضافة فحوصات الانبعاثات كإحدى معايير نجاح ورسوب المركبات خلال عمليات الفحص الفني الدورية لتقييم الانبعاثات والحالة العامة للمركبات، وضمان الامتثال للوائح البيئية ومعايير السلامة.