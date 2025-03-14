100 كشاف متطوع يوزعون المير الرمضاني على الأسر المتعففة في دبي

في إطار جهودها الإنسانية لتعزيز التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، نظمت مفوضية كشافة دبي حملة موسعة لتوزيع «المير الرمضاني» بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، مستهدفة الأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارة، وشارك في الحملة 100 من أعضاء الكشافة، الذين أسهموا في تعبئة وتوزيع الطرود الغذائية على العائلات المستحقة، في مشهد يعكس قيم التضامن والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وتضمنت الطرود الغذائية التي تم توزيعها مجموعة متنوعة من المواد الأساسية، وتم إعداد الطرود بعناية فائقة لضمان تلبية متطلبات الأسر المتعففة، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والتنوع الغذائي.

وقال خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات والمدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، إن هذه الحملة تأتي في إطار التزام الكشافة بمبادئها الإنسانية وخدمة المجتمع، مؤكداً على أهمية دعم الأسر المتعففة خلال شهر رمضان.

وأضاف: «إن شهر رمضان هو شهر العطاء والتكافل، ونحن في كشافة دبي نحرص على تعزيز هذه القيم من خلال المشاركة الفاعلة في تقديم العون للمحتاجين، وإن تعاوننا مع بنك الإمارات للطعام يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بطريقة منظمة وفعالة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المتعففة، ويعزز من قيم الترابط المجتمعي».

وأشار رحمة إلى أن عملية التعبئة والتوزيع تمت بمشاركة واسعة من أعضاء الكشافة الذين أبدوا حماساً كبيراً للمساهمة في هذه المبادرة. وأردف: «شارك الكشافة في جميع مراحل العملية، بدءاً من إعداد الطرود الغذائية في مستودعات بنك الطعام، مروراً بعملية تنظيم وتوزيع الطرود على الأسر في مختلف مناطق دبي، وهذه المشاركة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي التي نعمل على ترسيخها في نفوس شباب الكشافة».