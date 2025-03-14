جمع ومعالجة بيانات لإنتاج خرائط تغطي 500 كلم من شوارع دبي

أعلنت بلدية دبي استكمال مرحلة متقدمة من مشروع الخرائط الرقمية عالية الدقة للمركبات ذاتية القيادة، الذي يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مستقبل الخرائط الرقمية الذكية باستخدام أحدث التقنيات الجيومكانية، وذلك في إطار جهودها الرائدة لدعم التحول الرقمي وتعزيز مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة.

وأكدت بلدية دبي أنه تم جمع ومعالجة البيانات لإنتاج خرائط دقيقة تغطي حوالي 500 كيلومتر من الشوارع الرئيسة في الإمارة، حيث سخرت البلدية أحدث التقنيات إلى جانب تدريب الكوادر الفنية الوطنية المتخصصة لتشغيلها، على سبيل المثال لا الحصر، تقنية سيارة المسح الجيومكاني.

وقالت المهندسة ميثاء النعيمي، مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: «إن مشروع الخرائط الرقمية عالية الدقة للمركبات ذاتية القيادة يهدف إلى تهيئة البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم عمليات الملاحة للمركبات ذاتية القيادة، وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يتماشى مع رؤية دبي الذكية».

وأضافت: «إن استكمال هذا المشروع هو إنجاز كبير، ويعد ركيزة أساسية داعمة لمبادرات التحول الرقمي واستراتيجية دبي الذكية والمستدامة واستشراف المستقبل، ويؤكد التزام بلدية دبي نحو إعداد بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم تطور عمليات الملاحة للمركبات ذاتية القيادة، باستخدام أحدث التقنيات الجيومكانية لضمان أتمتة وتحسين التنقل في الإمارة».

تكنولوجيا

وأوضحت أن الخرائط الرقمية عالية الدقة تعتمد على مجموعة من أجهزة الاستشعار المتطورة، بما في ذلك أنظمة تحديد المسافات الضوئية LiDAR، والكاميرات الرقمية، ونظام تحديد المواقع العالمي «GPS».

بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصنيف وتحليل البيانات، مبينة أن هذه التقنيات تتيح إنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد غنية بالمعلومات الهندسية الدقيقة، وتم وضع معايير قياسية لهذا النوع من الخرائط، تواكب التطورات التقنية العالمية وتتماشى مع متطلبات إمارة دبي.

ويجري حالياً التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لاختبار استخدام هذه البيانات في الملاحة الذاتية على طرق الإمارة، في خطوة متقدمة نحو التطبيق الفعلي لهذه الخرائط في قطاع التنقل الذكي.

كما تسعى بلدية دبي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال وضع استراتيجيات عمل مشتركة، تهدف إلى تسهيل استخدام هذه الخرائط الرقمية من قبل الجهات المختصة بالمركبات ذاتية القيادة، حيث يأتي هذا التعاون ليعزز رؤية دبي نحو المستقبل، إذ تواصل المدينة الحفاظ على مكانتها الريادية بين المدن العالمية من خلال تبنيها لأحدث الحلول التقنية الجيومكانية.

مشروع طموح

وأكدت بلدية دبي من خلال هذا المشروع الطموح التزامها الراسخ بدعم الابتكار في مجال إنتاج الخرائط الرقمية، ما يجعل الإمارة نموذجاً عالمياً يحتذى به في تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة.