بلدية دبي: 4 ضوابط لتفادي مخالفات الصحة والسلامة

أكدت بلدية دبي أن الحملات الرقابية التي أطلقتها في مجال الصحة والسلامة لموسم رمضان الجاري تستهدف تفادي المخالفات من خلال 4 إجراءات، تتمثل في: الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وتعزيز الالتزام الذاتي وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين داخل المؤسسة، والاطلاع على الأدلة الفنية والإرشادية عن الصحة والسلامة لكل نشاط المتوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية دبي، والتوعية المستمرة للعاملين بأهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وتطبيقها بشكل صحيح.

وذكرت البلدية أنه يتم تنفيذ الحملات الرقابية على المؤسسات ذات العلاقة بالصحة والسلامة، حيث خصصت فريقاً مكوناً من 52 مفتشاً لتنفيذ حملات وجولات تفتيشية لضمان الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، بهدف التأكد من التزام جميع المؤسسات بكافة معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية، حرصاً منها على توفير أقصى مستويات الحماية الاستباقية للمجتمع من جميع المخاطر الغذائية، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، بما يعزز مستهدفاتها في توفير منظومة غذائية وصحية مستدامة، تحقق لأفراد المجتمع أفضل مستويات الصحة العامة وجودة الحياة والرفاهية.

وأشارت إلى إجراءات ضبط المخالفات، حيث يتم تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة بهذا الشأن وفق محاضر ضبط المخالفات المرصودة من قبل مفتشي الإدارة، مع التوجيه بتصويب الملاحظات خلال مهلة زمنية محددة وفقاً لتقييم خطورة المخالفة، وتحرير الغرامات المالية عن كل مخالفة، وصولاً إلى الإغلاق المؤقت أو الدائم في حال التكرار وعدم الامتثال، وفقاً لما نصت عليه اللوائح والأحكام والتشريعات ذات الصلة

وأوضحت بلدية دبي أن مركز الاتصال لديها يستقبل الملاحظات أو البلاغات حول المؤسسات الغذائية، والاستفسارات عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية والصحة العامة والسلامة على مدار 24 ساعة يومياً عبر الرقم: 800900.