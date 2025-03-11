حمدان بن محمد: رمضان شهر خير.. وشكرنا لكل من يعمل على إرساء قيم التراحم في مجتمع دبي الكبير

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن رمضان شهر خير وعطاء وعمل، مبدياً سموه الفخر بجهود فرق العمل المخلصة خلال هذه الأيام المباركة في تقديم أرقى الخدمات وتيسيرها لكل متعامل.

كان سموه اليوم استقبل المسؤولين في لقاء رمضاني، وتبادل معهم التهاني بمناسبة الشهر الفضيل.

وشهد اللقاء محاضرة بعنوان "الطفرات القادمة في صحة البشر"، قدمها إدوارد شولك مؤسس شركة "إيدن روك بايوساينسيس".

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تبادلنا اليوم التهاني مع المسؤولين بمناسبة الشهر الفضيل خلال لقاء رمضاني، وشهدنا خلال اللقاء محاضرة بعنوان الطفرات القادمة في صحة البشر - قدمها ادوارد شولك مؤسس شركة إيدن روك بايوساينسيس... رمضان هو شهر الخير والعطاء والعمل، وفخور بجهود فرق عملنا المخلصة خلال هذه الأيام المباركة في تقديم أرقى الخدمات وتيسيرها لكل متعامل، ونكرر اعتزازنا وشكرنا لكل من يعمل من أجل إرساء قيم التراحم والتعاضد وسط مجتمع دبي الكبير".