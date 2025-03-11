«اتحاد سات» مزوّد بنظام إلكتروني لتوليد الموجات الرادارية والتحكم بها

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن القمر الاصطناعي «اتحاد سات»، الذي سينطلق إلى مداره قريباً، مزود بنظام إلكتروني لتوليد الموجات الرادارية والتحكم بها لضمان دقة الإرسال والاستقبال، حيث تساعد الموجات على توفير نوعية جديدة من البيانات، وتقديم صور دقيقة للأرض مشابهة للصور التي يتم التقاطها بالكاميرا على سطح الأرض.

وقال عبدالرحمن الشامسي خبير أنظمة إلكترونية في المركز: النظام الإلكتروني الذي عملنا على تطويره في القمر الاصطناعي الراداري «اتحاد سات» يولّد الموجات الرادارية التي من خلالها نستطيع تصوير الأرض، ويتيح النظام خاصية التحكم بمستوى الموجات الرادارية لضمان دقة الإرسال والاستقبال للبيانات.

ويمثل «اتحاد سات» قفزة نوعية في برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يعدّ الأول من نوعه المزود بتقنية التصوير الراداري، ما يعزز قدرات المركز في مجال رصد الأرض بأحدث التقنيات، خاصة أنه يمتلك أحدث التقنيات في مجال التصوير عالي الدقة في الظروف الجوية كافة.

ويستهدف المركز من عملية إطلاق «اتحاد سات» مواكبة التقنيات التي تستحدث حول العالم، وتوفير بيانات متخصصة عبر تقنية الرادار، خاصة أن طلبات المستخدمين تتنوع اليوم حسب الاستخدام، فلا يوجد قمر واحد قادر على تغطية الاستخدامات كافة، وسيعمل «اتحاد سات»، الذي طوره مركز محمد بن راشد للفضاء بالشراكة مع شركة «ساتريك انيشيتيف» الكورية الجنوبية، على توفير بيانات تتعلق بإدارة الأزمات والكوارث، ودراسة المسطحات الزراعية، ومراقبة التسربات النفطية والملاحة البحرية.