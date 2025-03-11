16 خدمة رقمية تقدمها بلدية دبي عبر «مركبة السعادة»

أعلنت بلدية دبي عن ارتفاع عدد الخدمات الرقمية المتاحة لكبار السن وأصحاب الهمم من خلال «مركبة السعادة» إلى 16 خدمة رقمية خلال عام 2024، وأنه سيتم تدريجياً زيادة عدد الخدمات المستهدفة حسب احتياجات وتوقعات المتعاملين، حيث شهدت نسبة الخدمات المقدمة من خلال «مركبة السعادة» زيادة بلغت 81% مقارنة بين عامي 2023 و2024.

وأوضحت بلدية دبي أن عدد المستفيدين من خدمات «مركبة السعادة» بلغ 1130 مستفيداً خلال العام الماضي، وتم إنجاز 698 معاملة رقمية من خلالها، وسجلت المبادرة نمواً بنسبة 69% في عدد المعاملات المنجزة مقارنة بعام 2023، ما يعكس نجاح البلدية في تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعاملين.

وتبذل بلدية دبي جهوداً حثيثة في تعزيز سعادة المجتمع انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، التي تركز على «خدمة الناس» كأولوية، بهدف رفع معدلات سعادة أفراد المجتمع، وتؤكد بلدية دبي من خلال هذه الجهود، التزامها بتعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وترسيخ دبي كمدينة نموذجية في تقديم الخدمات الحكومية الذكية والمستدامة.