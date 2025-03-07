شرطة دبي: 5 مخالفات مرورية لسائقي الدراجات تتسبب في حوادث بليغة

حددت شرطة دبي 5 مخالفات رئيسة يرتكبها سائقو دراجات التوصيل وتتسبب في وقوع حوادث مرورية بليغة، يتصدرها التجاوز من كتف الطريق، وعدم الالتزام بخط السير، والدوران بشكل خاطئ، والانحراف المفاجئ، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن هذه المخالفات لا تهدد سلامة السائق فحسب، بل تعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر، مشيرة إلى أن الحوادث التي تتسبب فيها الدراجات قد تؤدي إلى إصابات بليغة أو وفيات في بعض الحالات، وفي إطار الحد من هذه المخاطر، أهابت بسائقي الدراجات ومشغلي شركات التوصيل بضرورة الالتزام التام بقواعد السير والمرور.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، قد أطلقت عدداً من الحملات التوعوية المرورية، في إطار حرصها على تعزيز السلامة على الطرق، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية خاصة الجسيمة، وتعزيز الثقافة المرورية، داعية إلى الالتزام بقواعد السير، لا سيما عدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بخط السير الإلزامي حفاظاً على السلامة العامة.

وتولي شرطة دبي اهتماماً كبيراً بنشر ثقافة السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، وتوعية وتثقيف السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري لديهم.

مشيرة إلى استمرار تنظيم حملات توعوية ميدانية وتكثيف الدوريات لضمان التزام مستخدمي الطريق بالقواعد، مؤكدة أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية وشركات التوصيل للحفاظ على سلامة الجميع. يذكر أن إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي.

قد نظمت ضمن برامجها وحملاتها التوعوية يوماً توعوياً وترفيهياً لسائقي دراجات توصيل الطلبات، في كل من شركة طلبات وكريم وديلفرو ونون وإنستاشوب، في دانوب سبورتس وورد بدبي. بهدف توعية السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، وتحفيزهم في الوقت ذاته، الأمر الذي يسهم في دعم الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي المتمثلة في تقليل حوادث الوفيات.