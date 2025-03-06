«رادارات ذكية» ترصد 17 نوعاً من المخالفات المرورية في دبي

أعلنت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن بدء ضبط 17 نوعاً من المخالفات المرورية عبر رادارات متطورة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، دخلت حيز التنفيذ الفعلي أخيراً.

وأكد العميد مهندس محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية في الإدارة العامة للمرور، خلال مؤتمر صحافي بحضور العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، أن هذه الأنظمة تتمتع بدقة تفوق 95 %، إذ توثق المخالفة بصور فوتوغرافية وفيديو مدته عشر ثوانٍ؛ بما يعزز من جهود تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر أماناً.

وأوضح أن فترة تجريبية سبقت الإطلاق الرسمي، خصصت لتوجيه رسائل توعية إلى قائدي المركبات تشير إلى طبيعة المخالفة المرتكبة، فيما بدأت الآن عملية تحرير المخالفات، وأشار إلى أن الرادارات الجديدة تعتمد على تقنية الليزر والسونار والبرمجيات الذكية القادرة على تحليل مقاطع الفيديو، فضلاً عن وحدة صوتية تقيس نسبة الضجيج وتحدد مدى قوته في المركبات.

اختبارات مسبقة

وأكد أن رصد المخالفات خضع لسلسلة من الاختبارات المسبقة للتأكد من دقته، منها تحديد نسبة تلوين زجاج المركبات، والتزام السائقين بارتداء حزام الأمان عبر صورة باللونين الأبيض والأسود للوصول إلى نتائج دقيقة، كما استعرض أنواع المخالفات المرصودة وقيمة الغرامات المالية المرتبطة بها وفترة حجز المركبة والنقاط المرورية السوداء، بما يهدف إلى ضبط الطريق وتقليل الحوادث وتعزيز السلامة المرورية.

وقدمت الإدارة العامة للمرور شرحاً حول المخالفات المرورية التي تضبطها أنظمة الضبط التقني المروري، ومنها مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة، حيث تبلغ غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 80 كم/ ساعة، مبلغ 3 آلاف درهم، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وتسجيل 23 نقطة سوداء للسائق، فيما تبلغ الغرامة المالية لتجاوز السرعة المحددة بما يزيد على 60 كم/ساعة، قيمة 2000 درهم وحجز المركبة لمدة 20 يوماً، و12 نقطة سوداء، في حين تبلغ قيمة الغرامة المالية بما يزيد على السرعة المحددة بـ 50 كم/ساعة، مبلغ 1000 درهم، وأما تجاوز السرعة بما يزيد على 40 كم/ ساعة، 700 درهم، وتجاوز السرعة عن 30 كم/ ساعة، مبلغ 600 درهم، وما يزيد على 20 كم/ ساعة، 300 درهم.

تجاوز الإشارة الحمراء

أما تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، فتبلغ قيمة الغرامة المالية 1000 درهم، وحجز المركبة 30 يوماً وتسجيل 12 نقطة سوداء في سجل السائق، فيما تبلغ غرامة عدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي 400 درهم، في حين عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، فغرامتها تبلغ 1500 درهم، و12 نقطة سوداء.

عكس الاتجاه وكتف الطريق

وتبلغ الغرامة المالية لقيادة المركبة عكس اتجاه السير، 600 درهم، وحجز المركبة لمدة 7 أيام وتسجيل 4 نقاط بحق السائق، فيما تبلغ قيمة غرامة تجاوز السائق من ناحية كتف الطريق، 1000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً و6 نقاط سوداء.

ربط الحزام والانشغال عن الطريق

وتقدر غرامة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق 400 درهم، و4 نقاط سوداء، فيما الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، 800 درهم، و4 نقاط سوداء، وأما زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن ما هو مصرح به فتبلغ الغرامة 1500 درهم.

المسافة والضجيج والمشاة

وفي حال عدم ترك مسافة كافية خلف المركبة الأمامية فإن المخالفة تبلغ قيمتها 400 درهم، وتسجيل 4 نقاط سوداء للسائق، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً 2000 درهم، و12 نقطة سوداء، وأما عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، فتبلغ غرامتها 500 درهم و6 نقاط سوداء.

انتهاء الصلاحية

وتبلغ قيمة الغرامة المالية في حال قيام مركبة بالدوران من غير المكان المخصص 500 درهم، و4 نقاط سوداء، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة منتهية الترخيص 500 درهم، و4 نقاط سوداء، وأما الوقوف وسط الطريق دون مبرر فغرامته 1000 درهم و6 نقاط سوداء.

وتقدر قيمة الغرامة المالية لمرور أو دخول مركبة ثقيلة في الطريق والأماكن الممنوعة 1000 درهم، و4 نقاط سوداء، والوقوف خلف المركبات مما يعوق حركتها، 500 درهم.