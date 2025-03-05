52.24 مليون متر مربع إجمالي مساحات دبي الخضراء بنهاية 2024

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الصادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي المساحات الخضراء في إمارة دبي الواقعة تحت إشراف بلدية دبي، بلغ نهاية العام الماضي 52 مليوناً و240 ألفاً و198 متراً مربعاً، بزيادة 3 ملايين و946 ألفاً و871 متراً مربعاً عن إجمالي المساحات الخضراء في دبي في عام 2023، تمثل زيادة بنسبة 8.17 %.

وتسعى بلدية دبي إلى توسعة الرقعة الخضراء المزروعة، وتحسين البيئة الحضرية والطبيعية لدبي، والعمل على تعزيز الاستدامة البيئية في الإمارة، وتحقيق مستهدفات البلدية في جعل دبي مدينة أكثر جاذبية وجمالية واستدامة مع توفير أفضل مستويات جودة الحياة والرفاهية لسكانها، كما تحرص البلدية على تقديم خدمات زراعية متكاملة باستخدام التقنيات والوسائل الزراعية الحديثة التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة وتعزز استدامة المنظومة البيئية في الإمارة، ونشر الرقعة الخضراء الطبيعية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية تحقيقاً للاحتياجات البيئية في إمارة دبي، وتركيز البلدية على زراعة أشجار البيئة المحلية كالغاف والسدر والأشجار التي تتحمل ملوحة التربة.

خريطة مستقبلية

وتشكل خطة دبي الحضرية 2040، خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، ومن بين مستهدفاتها: توفير وتحسين مستوى وجودة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، ومضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105 %، ويتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، وإنشاء شبكة من المسارات الخضراء تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية.

استدامة الموارد

وتعمل بلدية دبي على تطوير بنية تحتية خضراء وتوفير بيئة صحية ومريحة للمقيمين والزوار تعزز من جودة الحياة المقدمة لهم، عبر التوسع في المساحات الخضراء، والحفاظ على الاستدامة البيئية، إلى جانب تعزيز استدامة الموارد الطبيعية من خلال استخدام أحدث أنظمة الري الذكية التي تحقق استهلاكاً مثالياً للمياه، كما تعمل البلدية باستمرار على تطوير أعمال الزراعة التجميلية في الطرق والمناطق العامة، بما يتماشى مع التطور العمراني في الإمارة، وزيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الزهور في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات وفقاً لمعايير الاستدامة في الري، لإضفاء هوية بصرية جمالية تعكس المزيج الفريد بين الطابع العمراني المتميز.