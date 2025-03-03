93.8 % نسبة إصدار رخص القيادة للإناث في دبي 2024

شهدت دبي زيادة كبيرة في معدلات تسجيل رخص القيادة للإناث فاقت الذكور بنسبة 93.8%، فبلغ مجمل الرخص الصادرة في العام الماضي 112 ألفاً و471 رخصة، منها 6903 للذكور، و105 آلاف و568 للإناث، بزيادة قدرها 98 ألفاً و665 رخصة.

وأشار تقرير إحصائي صدر عن وزارة الداخلية، عن أعداد رخص القيادة الجديدة سنة 2024، إلى إصدار 383 ألفاً و86 رخصة جديدة على مستوى الدولة، وتصدر الذكور مجمل عدد الرخص الممنوحة في العام الماضي، بواقع 221 ألفاً و382 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص الممنوحة للإناث 161 ألفاً و704 رخص.

وفي ما يتعلق بتوزيع مواقع إصدار الرخص، أوضح التقرير أن أبوظبي تصدرت قائمة إمارات الدولة الأكثر إصداراً للرخص الجديدة بـ147 ألفاً و334 رخصة، منها 120 ألفاً و363 للذكور، و26 ألفاً و671 للإناث، تلتها دبي، بواقع 112 ألفاً و471 رخصة، منها 6903 للذكور، و105 آلاف و568 للإناث.