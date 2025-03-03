بلدية دبا الحصن تشدد الرقابة على المنتجات الغذائية

أكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير عام بلدية دبا الحصن، أن البلدية تطبق معايير عالية في الرقابة الغذائية على جميع منافذ البيع في المدينة، مطالباً الموردين كافة من خارج المدينة بأخذ التصاريح اللازمة تجنباً للمخالفات؛ وذلك بهدف التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك وتعزيز ثقة المستهلك في الغذاء المتداول، لافتاً إلى أن إدارة الصحة العامة في البلدية تحرص على الرقابة لتشمل جميع السلع التي تدخل للمستهلكين من مناطق خارج مدينة دبا الحصن.

وقال: إن البلدية تطبق منظومة متكاملة لسلامة الأغذية، والتي تتماشى مع توجيهات حكومة الشارقة بمراعاة أفضل المعايير والمواصفات والممارسات العالمية، بالعمل وفق منظومة لا تدخر جهداً في توفير كافة المقومات التي تكفل السلامة والصحة لكافة سكان الإمارة.

وأكد ضرورة التزام كافة المنشآت العاملة في المدينة بالتعليمات والاشتراطات الصحية والتجارية والصناعية المعمول بها في البلدية.

وأوضح أيمن فاضل، المكلف في إدارة الصحة العامة في البلدية، أنهم وضعوا خططاً استراتيجية للرقابة على المؤسسات الغذائية في المدينة، تتضمن تنفيذ حملات متخصصة لضمان والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة بجميع المؤسسات الغذائية.