مختبر دبي المركزي ينجز 2.17 مليون فحص 2024

أنجز مختبر دبي المركزي 2,171,616 فحصاً مخبرياً، وما يزيد على 3800 شهادة معايرة، و3300 شهادة علامة مطابقة للمنتجات خلال عام 2024، حيث شملت خدماته متعاملين في أكثر من 51 دولة حول العالم، وذلك في إطار الدور المحوري والمهم للمختبر نحو تأكيد ثقة المستهلك بمطابقة وسلامة المنتجات على تنوعها، من مواد ومنتجات البنية التحتية والبناء، المنتجات الغذائية والاستهلاكية والبيئية، الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية، وتقديم خدمات منح الشهادات/علامة المطابقة للمنتجات وشهادات المعايرة والتحقق الميترولوجي للأجهزة والمعدات.

وقالت المهندسة هند محمود أحمد، مديرة إدارة مختبر دبي المركزي لــ«البيان»: «اشتملت خدمات الفحوصات على ما يقارب 1.6 مليون فحص للمواد والمنتجات الغذائية، و290 ألف فحص لمواد ومنتجات مواد البنية التحتية والبناء، و76 ألف فحص للمواد استهلاكية، و76 ألف فحص للعينات البيئية، كذلك 60 ألف فحص للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأكثر من 77 ألف فحص للأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية، كما أصدر المختبر ما يزيد على 157 ألف تقرير فحص لما يقارب الــ 162 ألف عينة مختلفة من هذه المواد والمنتجات».

وأكدت أن المختبر ومنذ تأسيسه قبل 3 عقود يعد إرثاً متميزاً من العطاء في تقديم خدمات مبتكرة واستباقية حاصلة على الاعتمادات والاعترافات والمرجعيات العالمية، يتم تنفيذها من قبل نخبة متميزة من الكوادر والكفاءات البشرية المواطنة، وذلك من خلال تبني وتطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع أحدث التقنيات العالمية والذكاء الاصطناعي في مجالات الفحص المخبري والمعايرة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات، ما يعزز من ضمان أمن وسلامة وجودة المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة، ويسهم في حماية المستهلك، ودعم ريادة دبي كوجهة عالمية للتميز.