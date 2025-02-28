مكتوم بن محمد: التعليم ركيزة لاستدامة تطورنا وريادتنا بين الأمم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأغلى والأهم في المستقبل، وهو الركيزة التي تضمن استدامة تطورنا وريادتنا بين الأمم.

مشيراً سموه إلى أن العلم حجر الأساس الذي تُبنى عليه الأمم ويشكّل به المستقبل، ونحتفي بمسيرةٍ تعليميةٍ رسخت ملامح نهضتنا.

وبمناسبة اليوم الإماراتي للتعليم، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في يوم التعليم الإماراتي نحتفي بالعلم الذي يعدّ حجر الأساس الذي تُبنى عليه الأمم ويشكّل به المستقبل، ونحتفي بمسيرةٍ تعليميةٍ رسخت ملامح نهضتنا، ونُكرّم المعلمين الذين يشكّلون مستقبل الوطن، وطلابنا الذين يحملون طموح الإمارات بين أيديهم، الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأغلى والأهم في المستقبل، وهو الركيزة التي تضمن استدامة تطورنا وريادتنا بين الأمم ومن خلاله نواصل بناء مجتمع قائم على المعرفة، متمسك بجذوره، ومواكب لمتغيرات العصر".