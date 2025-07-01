حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد أساس إسهام دبي في تشكيل ملامح المستقبل

سموه: حريصون على تحويل التقنيات الناشئة إلى خدمات تعزز جودة الحياة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل الأساس لإسهام دبي الملموس في تشكيل ملامح مستقبل واعد ومستدام للعديد من القطاعات الحيوية عالمياً، عبر إطلاق وتبنّي خدمات وحلول نوعية غير مسبوقة، تدعمها شراكات استراتيجية وثيقة، مع أهم وأبرز المبتكرين ومطوري التكنولوجيا حول العالم.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي «جوبي»، بالتعاون مع شركة جوبي أفييشن «Joby Aviation»، المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي الكهربائي لخدمة نقل الركاب، من موقع الاختبار في منطقة صحراوية في دبي.

وأوضح سموه أن «هذا الإنجاز الريادي يُجسّد رؤية الإمارات للمستقبل، ويعكس التزامنا بجعلها في طليعة دول العالم في تبنّي حلول مبتكرة، تكفل رفاه المجتمع وسعادة أفراده، نحن لسنا بصدد مجرد نجاح تقني، بل خطوة جديدة مهمة في مسيرتنا نحو بناء بيئة حضرية متكاملة، ركائزها الاستدامة والتفوق التكنولوجي».

وأضاف سموه: «حريصون على تحويل التقنيات الناشئة إلى خدمات تعزّز جودة الحياة، ومستمرون في وضع معايير عالمية جديدة للتطوير الحضري القائم على الابتكار، نثق أن دمج خدمة التاكسي الجوي في منظومة التنقّل الحضري، يدعم مستهدفات دبي كمدينة مصممة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة، وكل خطوة نخطوها هدفها تسهيل حياة الناس، وفتح فرص جديدة، لكي تكون دبي دائماً أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وقال سموه في تدوينه نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي «جوبي» في المنطقة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة «جوبي أفييشن»، ضمن الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل، إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم ملامح التنقل الحضري المستدام والصديق للبيئة، ويأتي هذا المشروع النوعي، في إطار الجهود المستمرة لترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار، وتوظيف أحدث التقنيات، والقادم دوماً أجمل في وطننا».

ولي عهد دبي:

الإنجاز الريادي يُجسد رؤية الإمارات للمستقبل ويعكس التزامنا بجعلها في طليعة دول العالم بتبنّي حلول مبتكرة

خطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء بيئة حضرية متكاملة

كل خطوة نخطوها هدفها تسهيل حياة الناس لتكون دبي دائماً أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة

مطر الطاير: بدء التشغيل التجريبي تنفيذاً لتوجيهات القيادة لتعزيز التنقل المستدام والمبتكر في وسائط النقل الجماعي

جوبن بيفيرت: دبي منصة انطلاق لثورة عالمية بأساليب التنقل والطيران بطائرتنا خطوة محورية في دمج خدمات التاكسي الجوي في الحياة اليومية

رحلة تجريبية

وشهد معالي مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وأحمد علي بالقيزي المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني، وإبراهيم حسين أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، انطلاق التاكسي الجوي، في رحلة تجريبية هي الأول من نوعها في المنطقة، وهي جزء من رحلات تجريبية يومية لاختبار المركبة في البيئة المحلية، استعداداً لإطلاق خدمة تجارية داخل المدينة.

ويتميّز التاكسي الجوي «جوبي» بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل كلياً بالطاقة الكهربائية، ولا تتسبب بأية انبعاثات تشغيلية، ويمتاز تصميمها بالأمان والراحة والسرعة، إذ رُوعي في تصميمها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وتعمل المركبة باستخدام 6 مراوح، و4 حزم من البطاريات، تمنحها القدرة على الطيران لمسافة 160 كيلومتراً، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة، ويتسع التاكسي الجوي لـ 4 ركاب، إضافة إلى قائده، ويمتاز بمستوى ضجيج منخفض بشكل كبير، مقارنة بالطائرات المروحية، وبفضل ميزة الإقلاع والهبوط العمودي، فإن التاكسي الجوي يتلاءم تماماً مع البيئات الحضرية، حيث يتطلب أدنى مساحة أفقية للإقلاع والهبوط في محطات الهبوط العمودية.

مرافق الاختبار

واطّلع الحضور على مرافق الاختبار، التي جرى العمل عليها، بالتعاون مع شمال القابضة، وتضم مرافق الاختبار مهبطاً مخصصاً للمركبات الجوية، ومرآباً مجهزاً بأحدث المعدات الخاصة بعمليات مراقبة وتتبع طيران التاكسي الجوي، وأحدث تقنيات الشحن الكهربائي.

واستمعوا لشرح من جوبن بيفيرت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن، وأحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الموصلات العامة، عن البرنامج الزمني والخطوات القادمة، وسيشهد عام 2026، إطلاق عمليات محطة التاكسي الجوي، بالقرب من مطار دبي الدولي، وسيشهد تنفيذ أول رحلة للتاكسي الجوي.

التنقل السهل والسريع

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن إطلاق التشغيل التجريبي للتاكسي الجوي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز التنقل المستدام والمبتكر في جميع وسائط النقل الجماعي والتنقل المشترك، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم، والعمل على وضع الحلول المستقبلية للتحديات بكل أنواعها.

وقال معاليه: «سيوفر التاكسي الجوي خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقل الفردية، مثل السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير تجربة سلسة للركاب».

شراكة استراتيجية

من جانبه، قال جوبن بيفيرت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن: «تُعد دبي منصة انطلاق لثورة عالمية في أساليب التنقل، والطيران بطائرتنا هنا يُمثل خطوة محورية نحو دمج خدمات التاكسي الجوي في الحياة اليومية حول العالم».

وأضاف: «بفضل شراكتنا الاستراتيجية بعيدة الرؤية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نُسهم في رسم ملامح مستقبل يصبح فيه الطيران النظيف والهادئ، هو المعيار الجديد، ونؤكد في الوقت ذاته مكانة الابتكار الأمريكي على الساحة العالمية».

وأكد بيفيرت أن الإنجاز الذي تحقق، هو ثمرة التعاون الوثيق، والعلاقة التي تجمع «جوبي» بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويظهر مكانة الشركة في صدارة جهود تطوير مستقبل النقل، ويؤكد ريادة دولة الإمارات في تبنّي حلول التنقل الجوي المتقدم.

اتفاقية إطلاق الخدمة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وقّعت مطلع عام 2024، اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي، مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية Skyports Infrastructure الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي أفييشن Joby Aviation المتخصصة في المركبات الجوية، لتصبح دبي أول مدينة في العالم، تتمتع بالنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي.

ويبرز تمكن شركة جوبي من بدء الاختبارات التشغيلية في دبي، ثمرة عامين من التجارب الجوية في الطقس الحار بقاعدة إدواردز الجوية في الولايات المتحدة، إضافة إلى اختبارات تؤكد الجاهزية التشغيلية.

وتستند جوبي في رؤيتها، إلى سجل يمتد لأكثر من 15 عاماً من التميز الهندسي، وأكثر من 40 ألف ميل من الرحلات التجريبية، وعدد من الرحلات الانتقالية الناجحة بقيادة طيارين، إلى جانب عمليات تشغيل متزامنة لعدة طائرات، وهو ما يعزز تقدمها نحو تحقيق رؤيتها في جعل التنقل الجوي النظيف، الهادئ، السريع، الميسور التكلفة، واقعاً يومياً.