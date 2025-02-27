محمد بن راشد يشهد فعاليات "مخيم دبي" لمديري ومسؤولي الجهات الحكومية بالإمارة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات "مخيم دبي" الذي جمع مديري ومسؤولي الجهات الحكومية في الإمارة، لاستعراض مسارات وسيناريوهات المستقبل في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وحضر الفعاليات كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن جميع مؤسسات دبي تعمل لصالح الوطن والمواطن، وليكون مجتمعنا الأفضل في النمو، والأفضل في جودة الحياة، والأفضل في العيش والاستقرار والعمل، اليوم وفي المستقبل.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "x": "بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن فعاليات "مخيم دبي" اجتمعنا اليوم بمدراء ومسؤولي الجهات الحكومية في الإمارة لنستعرض مجموعة من مسارات وسيناريوهات المستقبل في مختلف مجالات العمل الحكومي... جميع مؤسسات دبي تعمل لصالح الوطن والمواطن.. وليكون مجتمعنا دائماً الأفضل في النمو.. والأفضل في جودة الحياة.. والأفضل في العيش والاستقرار والعمل اليوم وفي المستقبل".