حمدان بن محمد: دبي تستقبل 9.88 ملايين زائر في 6 أشهر ولن تتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي لن تتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية، حيث سجلت رقماً جديداً بترحيبها بأكثر من 9.88 ملايين زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو بلغ 6% مقارنة مع النصف الأول من 2024.

وأكد سموه أن هذا الإنجاز الجديد يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي ضمن أهم 3 وجهات سياحية عالمية وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 .. مدفوعاً بالشراكات الراسخة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجية التسويق الفعالة التي تعتمدها الإمارة على المستوى العالمي. أهلاً بكل بزوار العالم في قلب العالم دبي.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "دبي لن تتوقف عن تحقيق الارقام القياسية.. رقم جديد تسجله المدينة بترحيبها بأكثر من 9.88 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو بلغ 6% مقارنة مع النصف الأول من 2024 … هذا الإنجاز الجديد يعكس رؤية محمد بن راشد في تعزيز مكانة دبي ضمن أهم 3 وجهات سياحية عالمية وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 .. مدفوعاً بالشراكات الراسخة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجية التسويق الفعالة التي تعتمدها الإمارة على المستوى العالمي. أهلاً بكل زوار العالم في قلب العالم دبي".