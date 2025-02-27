مليونا مخالفة «رادار» في دبي خلال 2024

أظهرت إحصاءات مرورية أن الانحراف المفاجئ تصدر أسباب الحوادث المرورية في دبي، حيث بلغ عدد الحوادث الناتجة عنه 676 حادثاً في سنة 2024، وتلاه عدم ترك مسافة كافية بـ518 حادثاً مسجلاً، وتصدرت مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة «بما لا يزيد على 30 كم/ساعة» قائمة المخالفات المحررة بـ2,070,338 مخالفة «رادار»، تليها مخالفة الوقوف بشكل خطأ بـ154,948 مخالفة، وعدم التزام سائقي المركبات علامات وإرشادات المرور بـ129,263 مخالفة، في إطار الحرص الدائم على تطبيق معايير السلامة العامة والالتزام بالقوانين المرورية، ورفع مستوى الوعي والسلامة المرورية لدى جميع أفراد المجتمع.

وشملت المخالفات السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهات المعنية بـ95 مخالفة، وتجاوز الإشارة الحمراء بـ34,542 مخالفة، والانشغال عن الطريق في أثناء القيادة بالهاتف بـ87,321 مخالفة، بينما بلغ عدد المخالفات المتعلقة بعرقلة السير بأي طريقة كانت 87194 مخالفة، إضافةً إلى ذلك، تم تسجيل 64233 مخالفة تتعلق بعدم ربط السائق حزام الأمان في أثناء القيادة، و63156 مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 50 كم في الساعة إضافة إلى تسجيل 60367 مخالفة للدوران بالمركبة من غير المكان المخصص لذلك وتسجيل 35233 مخالفة لعبور المشاة الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم.

وبلغت مخالفات الانحراف المفاجئ بالمركبة 12,824 مخالفة، ومخالفة التجاوز من كتف الطريق 12764.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة في موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وجود مسببات رئيسة للحوادث، ومن بينها الإهمال وعدم الانتباه، والعبور من أماكن غير مخصصة لعبور المشاة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والسرعة الزائدة، وعدم تقدير مستخدمي الطريق، والرجوع للخلف بصورة خطرة، والتجاوز من أماكن ممنوع التجاوز فيها، والقيادة بتهور.

وقد أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، عدداً من حملات التوعية المرورية، في إطار حرصها على تعزيز السلامة في الطرق، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية وخاصة الجسيمة، وتعزيز الثقافة المرورية.